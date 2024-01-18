Стоимость перелета стартует от 11 евро. Распродажа акционных билетов от Wizz Air продлится до конца суток 18 января. Куда можно улететь из удобных для украинцев аэропортов — узнаете дальше.

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Детали акционных маршрутов

Акция венгерского лоукостера распространяется на множество маршрутов. Рейсы со скидкой доступны в период с 1 апреля по 30 июня. В стоимость билета уже входит одна позиция ручной клади, максимальные размеры которой 40x30x20 сантиметров. За каждую единицу зарегистрированного багажа и дополнительный чемодан нужно будет доплатить.

Украинцев могут заинтересовать рейсы из соседних аэропортов Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Удобные и доступные маршруты для пассажиров из Украины:

Варшава – Осло – от 11 евро;

Катовице – Дортмунд – от 14 евро;

Люблин – Лондон – от 14 евро;

Краков – Бирмингем – от 14 евро;

Жешув – Рим – от 30 евро;

Сучава – Милан – от 17 евро;

Бухарест – Венеция – от 16 евро;

Клуж – Нюрнберг – от 17 евро;

Яссы – Берлин – от 21 евро;

Братислава – Скопье – от 15 евро;

Кошице – Лондон – от 20 евро;

Дебрецен – Ларнака – от 20 евро;

Будапешт – Подгорица – от 15 евро.

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