Стоимость перелета стартует от 11 евро. Распродажа акционных билетов от Wizz Air продлится до конца суток 18 января. Куда можно улететь из удобных для украинцев аэропортов — узнаете дальше.
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Детали акционных маршрутов
Акция венгерского лоукостера распространяется на множество маршрутов. Рейсы со скидкой доступны в период с 1 апреля по 30 июня. В стоимость билета уже входит одна позиция ручной клади, максимальные размеры которой 40x30x20 сантиметров. За каждую единицу зарегистрированного багажа и дополнительный чемодан нужно будет доплатить.
Украинцев могут заинтересовать рейсы из соседних аэропортов Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
Удобные и доступные маршруты для пассажиров из Украины:
- Варшава – Осло – от 11 евро;
- Катовице – Дортмунд – от 14 евро;
- Люблин – Лондон – от 14 евро;
- Краков – Бирмингем – от 14 евро;
- Жешув – Рим – от 30 евро;
- Сучава – Милан – от 17 евро;
- Бухарест – Венеция – от 16 евро;
- Клуж – Нюрнберг – от 17 евро;
- Яссы – Берлин – от 21 евро;
- Братислава – Скопье – от 15 евро;
- Кошице – Лондон – от 20 евро;
- Дебрецен – Ларнака – от 20 евро;
- Будапешт – Подгорица – от 15 евро.
Последние новости Wizz Air:
- Венгерская авиакомпания запустила новую услугу для пассажиров страхование багажа. Тем, чьи чемоданы потеряются во время перелета, обещают компенсацию до 600 евро, если багаж задержится на 96 часов и больше. Такое страхование стоит 2,5 евро за каждый перелет.
- Wizz Air случайно отменила все рейсы из аэропорта Кишинева. Авиакомпания объяснила ошибку техническим сбоем. Билеты из Кишинева некоторое время забронировать было невозможно. Все рейсы были обозначены "отмененными". Впоследствии ошибку устранили и все рейсы Wizz Air возобновили.
- Бюджетный венгерский перевозчик запускает 4 новых рейса. Лоукостер расширяет свои авиамаршруты и открывает новые перелеты из Австрии и ОАЭ. Подробнее о свежих направлениях можно узнать по ссылке.