Тим, чиї сумки "загубляться" дорогою, обіцяють компенсацію до 600 євро. Втім виплатять кошти за однієї умови.

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Пасажири зможуть отримати компенсацію 600 євро

Нова послуга Wizz Air зі страхування багажу дозволяє отримати пасажирам до 600 євро, якщо їхній багаж затримається на більш ніж 96 годин. Цей сервіс лоукостер запустив спільно з компанією Blue Ribbon Bags, яка відстежуватиме зниклий багаж і виплачуватиме компенсацію.

Страхування коштує 2,5 євро на кожен переліт і поширюється на весь багаж пасажира.

Щоб запустити процес, потрібно подати заяву до офісу Lost & Found в аеропорту та продублювати його фахівцям страхової компанії. Якщо протягом 96 годин речі не знайдуть, пасажирам виплатять компенсацію. За одну сумку можна отримати 300 євро. Максимальна сума виплати – 600 євро.

Компенсацію, до речі, обіцяють і тим, хто зрештою отримає багаж (але не раніше 96 годин після прибуття). При цьому підтверджувати його цінність не потрібно.

У Європі за втрату багажу несуть відповідальність авіакомпанії

Зараз у Європі відповідальність за затримку, втрату чи пошкодження багажу несуть авіакомпанії за Монреальською конвенцією.

Але отримати якусь компенсацію досить складно. Документ обмежує відповідальність авіаперевізника розміром 1 288 спеціальних прав запозичення (приблизно 1 570 євро).

Wizz Air запровадив нову послугу для пасажирів / Фото Unsplash

Насправді при затримці багажу пасажири зазвичай можуть розраховувати лише на компенсацію купівлі гігієнічних наборів та базових речей.

Безповоротно втраченим багаж вважається, якщо з моменту прильоту пройшов 21 день, а валізу так і не знайдено. При цьому пасажиру необхідно буде довести вартість втрачених речей чеками та іншими документами, щоб отримати адекватну компенсацію.

Зауважимо, найпопулярніший європейський лоукостер Ryanair знову розширює карту своїх польотів. Цієї весни планують запустити ще три рейси з туристичних країн. Нові маршрути відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Куди можна бронювати квитки – читайте далі.