Лоукостер Wizz Air влаштував щедрий розпродаж до 20-річчя авіакомпанії: квитки розлітаються

7 вересня 2023, 09:52
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Джерело:

lowcostavia.com.ua

Wizz Air дарує знижку 20% на авіаквитки. Акцію проводять з нагоди 20-річчя заснування компанії.

Лоукостеру виповнюється 20 років, тому перевізник вигадав приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.

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Деталі розпродажу:

  • акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;
  • знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;
  • знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;
  • знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;
  • акція не поширюється на групові бронювання.

Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.

Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з'явиться автоматично.

Приклади акційних рейсів:

  • Вільнюс – Лондон – 14 євро;
  • Гданськ – Дортмунд – 17 євро;
  • Катовіце – Барселона – 20 євро;
  • Катовіце – Афіни – 20 євро;
  • Варшава – Брюссель – 21 євро;
  • Вільнюс – Рим – 22 євро;
  • Варшава – Париж – 25 євро.
Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air була заснована у вересні 2003 року. А перший рейс вилетів у травні 2004 року з аеропорту Катовіце.
Автор: Яна Лепка