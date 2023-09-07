Лоукостер Wizz Air влаштував щедрий розпродаж до 20-річчя авіакомпанії: квитки розлітаються
7 вересня 2023, 09:52Читать новость на русском
Джерело:lowcostavia.com.ua
Wizz Air дарує знижку 20% на авіаквитки. Акцію проводять з нагоди 20-річчя заснування компанії.
Лоукостеру виповнюється 20 років, тому перевізник вигадав приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.
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Деталі розпродажу:
- акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;
- знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;
- знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;
- знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;
- акція не поширюється на групові бронювання.
Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.
Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з'явиться автоматично.
Приклади акційних рейсів:
- Вільнюс – Лондон – 14 євро;
- Гданськ – Дортмунд – 17 євро;
- Катовіце – Барселона – 20 євро;
- Катовіце – Афіни – 20 євро;
- Варшава – Брюссель – 21 євро;
- Вільнюс – Рим – 22 євро;
- Варшава – Париж – 25 євро.