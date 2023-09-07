Лоукостеру виповнюється 20 років, тому перевізник вигадав приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.

Дізнайтеся більше Wizz Air відкриває 5 нових напрямків з Європи та Близького Сходу

Деталі розпродажу:

акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;

знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;

знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;

знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;

акція не поширюється на групові бронювання.

Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.

Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з'явиться автоматично.

Приклади акційних рейсів:

Вільнюс – Лондон – 14 євро;

Гданськ – Дортмунд – 17 євро;

Катовіце – Барселона – 20 євро;

Катовіце – Афіни – 20 євро;

Варшава – Брюссель – 21 євро;

Вільнюс – Рим – 22 євро;

Варшава – Париж – 25 євро.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air була заснована у вересні 2003 року. А перший рейс вилетів у травні 2004 року з аеропорту Катовіце.