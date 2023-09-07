Лоукостеру исполняется 20 лет, поэтому перевозчик придумал приятный подарок для пассажиров и распродает акционные авиабилеты на разные направления со скидкой 20%.

Узнайте больше Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока

Детали распродажи:

акция будет действовать только с 6 сентября и до конца дня 7 сентября;

скидка 20% действует на перелеты с 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года;

скидка 20% не действует в праздничный период с 15 декабря по 9 января;

скидка 20% применяется к тарифу, но не влияет на административный сбор;

акция не распространяется на групповые бронирования.

Подробности о доступности рейсов, направлениях и ценах можно узнать на официальном сайте Wizz Air или в мобильном приложении лоукостера.

Для получения скидки 20% не нужно вводить промокод. Если выбранный вами рейс включен в распродажу, то акционная цена появится автоматически.

Примеры акционных рейсов:

Вильнюс – Лондон – 14 евро;

Гданьск – Дортмунд – 17 евро;

Катовице – Барселона – 20 евро;

Катовице – Афины – 20 евро;

Варшава – Брюссель – 21 евро;

Вильнюс – Рим – 22 евро;

Варшава – Париж – 25 евро.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air была основана в сентябре 2003 года. А первый рейс вылетел в мае 2004 года из аэропорта Катовице.