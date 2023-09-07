Лоукостеру исполняется 20 лет, поэтому перевозчик придумал приятный подарок для пассажиров и распродает акционные авиабилеты на разные направления со скидкой 20%.

Узнайте больше Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока

Детали распродажи:

  • акция будет действовать только с 6 сентября и до конца дня 7 сентября;
  • скидка 20% действует на перелеты с 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года;
  • скидка 20% не действует в праздничный период с 15 декабря по 9 января;
  • скидка 20% применяется к тарифу, но не влияет на административный сбор;
  • акция не распространяется на групповые бронирования.

Подробности о доступности рейсов, направлениях и ценах можно узнать на официальном сайте Wizz Air или в мобильном приложении лоукостера.

Для получения скидки 20% не нужно вводить промокод. Если выбранный вами рейс включен в распродажу, то акционная цена появится автоматически.

Примеры акционных рейсов:

  • Вильнюс – Лондон – 14 евро;
  • Гданьск – Дортмунд – 17 евро;
  • Катовице – Барселона – 20 евро;
  • Катовице – Афины – 20 евро;
  • Варшава – Брюссель – 21 евро;
  • Вильнюс – Рим – 22 евро;
  • Варшава – Париж – 25 евро.