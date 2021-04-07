Вигода на засоби для миття і морозиво у подарунок: які акції діють у Biedronka

Мережа магазинів Biedronka є дуже популярною серед українців. Все тому, що тут часто бувають вигідні пропозиції. Розповідаємо, які товари можна придбати зі знижкою цього тижня.

Ті, хто здійснюватимуть покупки у Biedronka цього тижня, заощадять на косметиці, побутовій хімії та морозиві. Акції, що охоплюють ці групи товарів, розпочалися 6 квітня 2021 року і триватимуть до 10 квітня 2021 року.

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Вигода на засоби для догляду

До закінчення суботнього робочого дня у магазинах Biedronka діятиме акція на засоби для догляду за волоссям, обличчям, тілом та ротовою порожниною. До 10 квітня 2021 року покупці мережі можуть придбати два акційні товари за ціною одного.

Зауважимо, що пропозиція буде діяти лише у вибраних магазинах мережі

Щоб скористатися вигодою, потрібно мати картку Moja Biedronka. В рамках акції один відвідувач магазину може купувати не більше 20 одиниць акційних товарів на день. Таким чином людина має шанс отримати 10 найдешевших з них безплатно.

Акція на засоби для догляду діє у вибраних магазинах мережі Biedronka / Фото Оnet Wiadomosci

Акція на побутову хімію

З 6 по 10 квітня Biedronka пропонує клієнтам вигоду на засоби для очищення скла, кухонних і ванних поверхонь. Цими днями у Biedronka можна придбати три товари торгових марок Cif та Domestos за ціною двох. Точніше, найдешевший засіб з обраних покупець отримає безплатно.

Економія на морозиві

Також Biedronka оголосила дві акції, які дозволять заощадити на купівлі морозива. До суботи включно при придбанні двох штук морозива від торгової марки Marletto на 500, 900 чи 1000 мілілітрів покупець платить лише 40 відсотків вартості за другу одиницю товару.

Для учасників програми лояльності

Зазначена акція не стосується упакування Marletto з кількома типами морозива.

Також до кінця квітня учасники програми лояльності Biedronka мають можливість одержати морозиво торгових марок Magnum, BigMilk і Twister у подарунок. При купівлі чотирьох одиниць морозива Magnum, п’ятий товар цього виробника буде безплатним. Натомість морозива BigMilk і Twister можна комбінувати по-різному: наприклад, купити чотири таких морозива – і тоді п’яте на вибір буде безплатним.

Зручно, що в межах акції не обов'язково брати чотири морозива одразу. Кожне придбане морозиво буде фіксуватися на картці Moja Biedronka, а коли настане черга купувати п’яте, то за нього не доведеться платити.

У Biedronka діє акція на морозиво / Фото Depositphotos