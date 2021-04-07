Выгода на средства для мытья и мороженое в подарок: какие акции действуют в Biedronka
Сеть магазинов Biedronka очень популярна среди украинцев. Все потому, что здесь часто бывают выгодные предложения. Рассказываем, какие товары можно приобрести со скидкой на этой неделе.
Источник:Шопинг в Польщі
Те, кто будут осуществлять покупки в Biedronka на этой неделе, сэкономят на косметике, бытовой химии и мороженом. Акции, охватывающих эти группы товаров, начались 6 апреля 2021 года и продлятся до 10 апреля 2021 года.
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Выгода на средства по уходу
До окончания субботнего рабочего дня в магазинах Biedronka будет действовать акция на средства по уходу за волосами, лицом, телом и полостью рта. К 10 апреля 2021 покупатели сети могут приобрести два акционные товары по цене одного.
Чтобы воспользоваться выгодой, нужно иметь карточку Moja Biedronka. В рамках акции один посетитель магазина может покупать не более 20 единиц акционных товаров в день. Таким образом человек имеет шанс получить 10 самых дешевых из них бесплатно.
Акция на средства для ухода действует в выбранных магазинах сети Biedronka / Фото Оnet Wiadomosci
Акция на бытовую химию
С 6 по 10 апреля Biedronka предлагает клиентам выгоду на средства для очистки стекла, кухонных и ванных поверхностей. На днях в Biedronka можно приобрести три товара торговых марок Cif и Domestos по цене двух. Точнее, дешевый способ из выбранных покупатель получит бесплатно.
Экономия на мороженом
Также Biedronka объявила две акции, которые позволят сэкономить на покупке мороженого. К субботе включительно при покупке двух штук мороженого марки Marletto на 500, 900 или 1000 миллилитров покупатель платит только 40 процентов стоимости за вторую единицу товара.
Для участников программы лояльности
Также до конца апреля участники программы лояльности Biedronka имеют возможность получить мороженое торговых марок Magnum, BigMilk и Twister в подарок. При покупке четырех единиц мороженого Magnum, пятый товар этого производителя будет бесплатным. Зато мороженого BigMilk и Twister можно комбинировать по-разному: например, купить четыре таких мороженого и тогда пятый товар на выбор будет бесплатным.
В Biedronka действует акция на мороженое / Фото Depositphotos
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