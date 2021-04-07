Сеть магазинов Biedronka очень популярна среди украинцев. Все потому, что здесь часто бывают выгодные предложения. Рассказываем, какие товары можно приобрести со скидкой на этой неделе.

Те, кто будут осуществлять покупки в Biedronka на этой неделе, сэкономят на косметике, бытовой химии и мороженом. Акции, охватывающих эти группы товаров, начались 6 апреля 2021 года и продлятся до 10 апреля 2021 года.

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Выгода на средства по уходу

До окончания субботнего рабочего дня в магазинах Biedronka будет действовать акция на средства по уходу за волосами, лицом, телом и полостью рта . К 10 апреля 2021 покупатели сети могут приобрести два акционные товары по цене одного .

Заметим, что предложение будет действовать только в избранных магазинах сети .

Чтобы воспользоваться выгодой, нужно иметь карточку Moja Biedronka . В рамках акции один посетитель магазина может покупать не более 20 единиц акционных товаров в день . Таким образом человек имеет шанс получить 10 самых дешевых из них бесплатно.

Акция на средства для ухода действует в выбранных магазинах сети Biedronka / Фото Оnet Wiadomosci

Акция на бытовую химию

С 6 по 10 апреля Biedronka предлагает клиентам выгоду на средства для очистки стекла, кухонных и ванных поверхностей . На днях в Biedronka можно приобрести три товара торговых марок Cif и Domestos по цене двух . Точнее, дешевый способ из выбранных покупатель получит бесплатно.

Экономия на мороженом

Также Biedronka объявила две акции, которые позволят сэкономить на покупке мороженого. К субботе включительно при покупке двух штук мороженого марки Marletto на 500, 900 или 1000 миллилитров покупатель платит только 40 процентов стоимости за вторую единицу товара .

Указанная акция не касается упаковки Marletto с несколькими типами мороженого.

Для участников программы лояльности

Также до конца апреля участники программы лояльности Biedronka имеют возможность получить мороженое торговых марок Magnum, BigMilk и Twister в подарок. При покупке четырех единиц мороженого Magnum , пятый товар этого производителя будет бесплатным. Зато мороженого BigMilk и Twister можно комбинировать по-разному: например, купить четыре таких мороженого и тогда пятый товар на выбор будет бесплатным.

Удобно, что в рамках акции необязательно брать четыре мороженого сразу. Каждое приобретенное мороженое будет фиксироваться на карте Moja Biedronka, а когда наступит очередь покупать пятое, то за него не придется платить.