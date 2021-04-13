У мережі Rossmann створили лотерею під назвою "Потряси на щастя". Відвідувачі магазинів мають шанс виграти безліч призів. Найголовніша нагорода – 150 тисяч злотих (близько 1,0995 мільйона гривень). Акція триває до 16 травня у всіх стаціонарних магазинах Rossmann. Розіграш головного призу відбудеться 19 травня.

Взяти участь у лотереї можна необмежену кількість разів. За кожну покупку на суму від 20 злотих (близько 147 гривень) покупець отримає шанс виграти миттєвий приз.

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Що можна виграти

Щодня учасники мають змогу отримати один з 1,5 мільйона призів у вигляді якогось товару, який представлений серед асортименту мережі Rossmann (шампунь, олійка для тіла, гель для душу, крем тощо).

Кожного тижня мережа даруватиме комусь із покупців 15 тисяч злотих (близько 109,95 тисячі гривень).

Наприкінці акції один з учасників отримає головний приз – 150 тисяч злотих (близько 1,0995 мільйона гривень).

Як взяти участь

Для участі в акції потрібно зробити такі кроки:

встановити мобільний додаток Rossmann PL

здійснити покупку на суму від 20 злотих (майже 147 гривень)

(майже 147 гривень) просканувати мобільну карту Klubu Rossmann на касі при розрахунку

на касі при розрахунку прийняти умови розіграшу у додатку

розіграшу у додатку вибрати кнопку "Gram w loterii"

потрусити смартфоном ліворуч та праворуч.

Якщо після цього на екрані висвітлиться повідомлення про те, що учасник виграв певний приз, то його можна буде отримати на місці.

Чеки з оплатою за медичні товари, дитячі суміші, подарункові картки та алкоголь не беруться до уваги при розіграші призів.

Для участі в акції від Rossmann потрібно мати мобільний додаток Rossmann PL / Фото Gettyimages

Бали

За кожні витрачені 20 злотих (приблизно 147 гривень) покупець також отримує 1 бал за умови перемоги та три бали, якщо йому не пощастить нічого виграти.

Зібрані 10 балів є підставною для щотижневої участі у розіграші 15 тисяч злотих. А кожні 30 балів – це еквівалент 1 квитка на розіграш головного призу, тобто 150 тисяч злотих (близько 1,0995 мільйона гривень).

Невикористані впродовж одного тижня бали можна використати наступного тижня.