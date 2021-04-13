В сети Rossmann создали лотерею под названием "Потряси к счастью". Посетители магазинов имеют шанс выиграть множество призов. Главная награда – 150 тысяч злотых (около 1,0995 миллиона гривен). Акция продлится до 16 мая во всех стационарных магазинах Rossmann. Розыгрыш главного приза состоится 19 мая.

Принять участие в лотерее можно неограниченное количество раз. За каждую покупку на сумму от 20 злотых (около 147 гривен) покупатель получит шанс выиграть мгновенный приз.

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Что можно выиграть

Ежедневно участники могут получить один из 1,5 миллиона призов в виде какого-то товара, который представлен среди ассортимента сети Rossmann (шампунь, масло для тела, гель для душа, крем и т.д.).

Каждую неделю сеть дарить кому-то из покупателей 15 тысяч злотых (около 109,95 тысячи гривен).

В конце акции один из участников получит главный приз – 150 тысяч злотых (около 1,0995 миллиона гривен).

Как принять участие

Для участия в акции нужно зделать следующие шаги:

установить мобильное приложение Rossmann PL

осуществить покупку на сумму от 20 злотых (почти 147 гривен)

просканировать мобильную карту Klubu Rossmann на кассе при расчете

принять условия розыгрыша в приложении

выбрать кнопку "Gram w loterii"

потрясти смартфоном налево и направо.

Если после этого на экране высветится сообщение о том, что участник выиграл определенный приз , то его можно будет получить на месте .

Чеки с оплатой за медицинские товары, детские смеси, подарочные карты и алкоголь не принимаются во внимание при розыгрыше призов.

Для участия в акции от Rossmann нужно иметь мобильное приложение Rossmann PL / Фото Gettyimages

Баллы

За каждые потраченные 20 злотых (примерно 147 гривен) покупатель также получает 1 балл при условии победы и три балла , если ему не удастся ничего выиграть.

Собранные 10 баллов являются пропуском к еженедельному участию в розыгрыше 15 тысяч злотых . А каждые 30 баллов – это эквивалент 1 билета на розыгрыш главного приза, то есть 150 тысяч злотых (около 1,0995 миллиона гривен).