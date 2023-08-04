В аэропорту Барселоны произошло беспрецедентное ограбление: у пары российских туристов, летевших в Дубай, похитили сумки с ценностями почти на 8,5 миллиона евро.
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Историческая кража
Грабители украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями прямо в очереди на посадку в самолет. Момент преступления отследили на видео с камер наблюдения.
Полицейские выяснили, что был похищен чемодан Louis Vuitton и эксклюзивная сумка Hermés, инкрустированная золотом и бриллиантами. По словам ограбленных россиян, они имели в чемодане около 10 тысяч долларов наличными. Но главные ценности были в сумке, а именно:
- Бриллиантовая брошь Chanel стоимостью около 750 тысяч евро;
- Брошь в форме лебедя стоимостью около 600 тысяч евро;
- Кольцо с бриллиантом в 47 карат, которое оценили в четыре миллиона евро;
- Еще одно кольцо с бриллиантом, стоимостью 500 тысяч евро;
- Часы Bulgari стоимостью 800 тысяч евро и Chopard за 45 тысяч евро;
- Бриллиантовый браслет Tiffany стоимостью около 250 тысяч евро;
- Бриллиантовый чокер Versace стоимостью более 100 тысяч евро;
- Бриллиантовые серьги, которые оценили почти в миллион евро.
После жалобы, поданной пострадавшими, правоохранители пересмотрели записи с камер видеонаблюдения аэропорта. Так они смогли идентифицировать грабителей и арендованное авто, на котором они скрылись.
Региональная полиция Каталонии задержала подозреваемых в дерзком ограблении, перехватив их на шоссе примерно в 100 километрах от аэропорта. Распорядиться украденными ценностями они не успели, потому все вернули владельцам.