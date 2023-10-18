Росіяни зможуть перебувати у Таїланді довше – безвізовий термін продовжили до 90 днів. Це рішення викликало неоднозначну реакцію тайців. З одного боку, вони радіють, що туристи будуть залишатися довше і витрачати більше грошей, але з іншого – переймаються за свої робочі місця.

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Не всі зраділи тому, що росіяни затримаються довше

Великі туроператори в захваті від цього рішення, адже в курортному південному регіоні збільшаться доходи від російських туристів. Найбільше на Пхукеті та Самуї. Але місцеві жителі стурбовані через робочу силу, адже це може спричинити приплив нелегальних робітників з Росії.

Продовження терміну безвізового перебування до 90 днів може привабити тих росіян, які думають про нелегальне працевлаштування в Таїланді. Найбільше це може вплинути на місцевих жителів, які мають роботу у сфері туризму: гідами, водіями та інструкторами.

Також існує загроза, що іноземні компанії, які зараз наймають тайців, почнуть активно працевлаштовувати співробітників із російськими паспортами.

Пхукет залишається улюбленим місцем для відпочинку російських туристів / Фото Unsplash

Райське місце для росіян

Таїланд вже давно відомий як одне з найпопулярніших місць у світі для віддаленої роботи та зимівлі росіян. Після повномасштабного вторгнення кількість російського населення у екзотичній країні помітно зросла.

Чимало країн після агресії Росії в Україні запровадили обмеження, в тому числі й візові, проти російських громадян. Але не Таїланд. Російські туристи, як і раніше, масово відпочивають на Пхукеті та Самуї. Так, ця країна надзвичайно залежна від туризму. Тому Таїланд весь час дотримувався нейтральної позиції щодо війни Росії проти України.

Заможним росіянам дуже подобається Таїланд. Згідно зі звітом Bloomberg, кількість росіян, які відвідали цю азійську країну, цього року зросла більш ніж на 1000%. Особливого напливу зазнав острів Пхукет. Майже половину всіх вілл, проданих там з січня, купили росіяни – або для відпочинку, або як місце проживання, де можна "‎перечекати" війну.