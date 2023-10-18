Россияне смогут находиться в Таиланде дольше – безвизовый срок продлили до 90 дней. Это решение вызвало неоднозначную реакцию тайцев. С одной стороны, они радуются, что туристы будут оставаться дольше и тратить больше денег, но с другой – волнуются о своих рабочих местах.

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Не все обрадовались тому, что россияне задержатся дольше

Большие туроператоры в восторге от этого решения, ведь в курортном южном регионе увеличатся доходы от российских туристов. Больше всего на Пхукете и Самуи. Но местные жители обеспокоены трудоустройством, ведь это может повлечь за собой приток нелегальных работников из России.

Продление срока безвизового пребывания до 90 дней может привлечь россиян, которые думают о нелегальном трудоустройстве в Таиланде. Больше всего это может повлиять на местных жителей, работающих в сфере туризма: гидами, водителями и инструкторами.

Также существует угроза, что иностранные компании, нанимающие сейчас тайцев, начнут активно трудоустраивать сотрудников с российскими паспортами.

Пхукет остается излюбленным местом для отдыха русских туристов / Фото Unsplash

Райское место для россиян

Таиланд уже давно известен как одно из популярнейших мест в мире для удаленной работы и зимовки россиян. После полномасштабного вторжения численность русского населения в экзотической стране заметно возросла.

Многие страны после агрессии России в Украине ввели ограничения, в том числе и визовые, против российских граждан. Но не Таиланд. Российские туристы по-прежнему массово отдыхают на Пхукете и Самуи. Да, эта страна чрезвычайно зависима от туризма. Поэтому Таиланд все время придерживался нейтральной позиции в отношении войны России против Украины.

Состоятельным россиянам очень нравится Таиланд. Согласно отчету Bloomberg, количество россиян, посетивших эту азиатскую страну, в этом году выросло более чем на 1000%. Особый наплыв испытал остров Пхукет. Почти половину всех вилл, проданных там с января, купили россияне – либо для отдыха, либо как место жительства, где можно переждать войну.