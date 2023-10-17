Уряд Балеарських островів налаштований прийняти новий закон, який буде контролювати туристів, які поводяться непристойно. Рішення дозволить депортувати буйних гостей з островів першим доступним рейсом. Також любителям бурхливих вечірок можуть заборонити подальший в'їзд.

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Депортувати порушників

Так іспанська влада хоче захистити місцевих жителів, які неймовірно втомлені галасливими туристами. А також тут прагнуть створити сприятливі умови для більш спокійного сімейного відпочинку.

Молоді туристи, які прибувають на іспанські острови, відриваються на повну. Вони вживають алкогольні напої після чого можуть влаштовувати бійки, підпалювати пляжні парасольки та урни для сміття.

Голова відділу туризму Балеарських островів підтвердив, що мандрівників, які порушують громадський порядок, можуть відправляти додому раніше, а потім забороняти в'їзд у майбутньому. Такі правила наберуть чинності, якщо закон підтримають.

Поки що посилення обмежень розглядають на рівні ідеї. Але на початку 2020 року було прийнято указ про "‎п'яний туризм" для деяких районів: Магалуф (на Майорці) та Вест-Енд Сан-Антоніо (на Ібіці). Тепер уряд думає розширити його дію на всі частини Балеарських островів.

Водночас ініціатори законопроєкту хвилюються, що острови не зможуть позбутися невгамовних туристів та їхніх тусовок. Адже діє законодавство ЄС про вільне пересування громадян.

Обмеження, які вже діють на іспанських курортах

Курорт Магалуф на Майорці намагається боротися з алкогольним туризмом в регіоні. Адже нетверезі гості з Великої Британії, Німеччини та Нідерландів часто поводяться неадекватно і можуть завдати шкоди як собі, так і оточуючим. Тому місцева влада припинила роботу цілодобових пабів, заборонила продавати дешеві спиртні напої та контролює акції, які пропонують "два коктейлі за ціною одного".

Цього літа на Майорці також наклали штраф на компанію, що незаконно організовувала круїзи з алкоголем для британських туристів. Її покарали на суму близько 165 тисяч євро. Організаторів алкогольної вечірки затримали, коли вони супроводжували 130 туристів, які заплатили по 45 євро за цей захід. Їх запрошували до розважального човна, де грала гучна музика і пропонували сумнівний алкоголь.

Також у Магалуфі діє сувора заборона на стрибки в басейн із готельних балконів. Британських туристів нещодавно оштрафували за це на 36 тисяч євро.