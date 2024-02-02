"З мітингу у Німеччині – до ТЦК": посол викрив абсурдний російський фейк про Україну

Російська пропаганда продовжує поширювати абсурдні фейки про Україну. Цього разу окупанти від імені України "направили" геть дивне звернення до МЗС Німеччини.

Черговий маразм російської пропаганди викрив Олексій Макеєв – посол України у Німеччині. Він опублікував фото так званого "документа", який поширює російська пропаганда. Окупанти могли б хоч трішки постаратися й хоча не припуститися помилок у назві дипломатичного відомства. Однак не судилося.

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Деталі абсурду

Макеєв опублікував фото так званого "документа". Він зауважив, що хотів би бути послом, який розкидає по німецьких міністерствах доручення з грифом "Термінове звернення".

Водночас посол зауважив, що писав би без помилок, а також – не перейменовував би німецькі відомства на власний розсуд. Ба більше, взяв би правильний бланк і замість рендомної послідовності цифр скористався б реєстраційним номером. Однак російське фейководство такими деталями не переймається.

З недолугого фейку слідує, ніби ми просимо Німеччину надати нам відомості навіть не про українців, а взагалі про всіх повнолітніх чоловіків, що беруть участь у якихось там мітингах. Далі могла б стояти фраза "Київський режим відправить в неправедний бій всіх", але в останній момент товариш майор все ж дав слабину,

– зауважив Макеєв.



Абсурдний "документ" / Фото Oleksii Makeiev

Він також по всякий випадок наголосив, що Україна такі відомості не збирає й збирати не планує. Є важливіші завдання. Макеєв також зауважив: росіяни бояться збільшення підтримки України з боку Німеччини.