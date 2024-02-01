Так, більшість федеральних земель – 14 з 16 – підтримала ідею запровадження та реалізації проєкту створення безготівкової платіжної картки для отримання коштів біженцями. Ця новація стосуватиметься і тих, хто виїхав в Німеччину з України.

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Наразі більшість отримувачів допомог можуть використати гроші готівкою. Тепер ці кошти можна буде витратити лише в Німеччині. Переслати гроші чи оплачувати онлайн-покупки в інших країнах ЄС чи світу, буде технічно неможливо. Є і інші суттєві обмеження.

Баварія буде працювати над своїм проєктом

При цьому система карток працюватиме не у всіх землях ФРН. Поки що цей проєкт не підтримує лише дві землі, серед яких найвпливовіша і найбагатша – Баварія. Баварський уряд планує запровадити власну модель. Але більшість урядів німецьких регіонів схильні до створення єдиної платіжної системи.

Серед земель, що не підтримує єдину карту для біженців – Мекленбург-Передня Померанія, що знаходиться в північно-східній частині Німеччини.

Що зміниться для отримувачів допомоги?

Насамперед з цих спеціальних карток неможливо переказати кошти на інші картки. Тобто банківські перекази будуть на ній заблоковані.

Карта є дієвою лише для споживання товарів і послуг в Німеччині – за межами країни вона не буде працювати,

– зауважують автори проєкту.

Водночас стверджують, що вони не будуть обмежувати користувачів у асортименті товарів, який вони купують, тобто можна буде купувати алкоголь, сигарети та інші продукти й речі.

У Німеччині гроші надходитимуть українцям на спецкарти / Фото Unsplash

Залишається можливість знімати з карти невеликі готівкові кошти, але для таких операцій встановлюється максимальний і мінімальний ліміт. Він може бути різний у різних землях, залежно від рішень урядів.

Також зазначають, що влада Німеччини залишає за собою право анулювати дію картки, якщо її власник порушив умови користування.

До чого підготуватися українцям в Німеччині у 2024 році?

За даними ООН, у Німеччині перебуває понад мільйон українців. Практично усі вони отримали статус тимчасового захисту, який країна автоматично подовжила до березня 2025 року.

Очевидно, що Німеччина зацікавлена у швидкій інтеграції переселенців з України. Зокрема, цьогоріч уряд ініціював полегшену процедуру працевлаштування, а також анонсував декілька змін, щодо соціальної допомоги. Закордон 24 вже ознайомився із нововведеннями та розповідає про найважливіші із них.