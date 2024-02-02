Очередной маразм российской пропаганды разоблачил Алексей Макеев – посол Украины в Германии. Он опубликовал фото так называемого "документа", который распространяет российская пропаганда. Оккупанты могли бы хоть немного постараться и хотя бы не допустить ошибок в названии дипломатического ведомства. Однако не суждено было.

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Детали абсурда

Макеев опубликовал фото так называемого "документа". Он отметил, что хотел бы быть послом, который разбрасывает по немецким министерствам поручения с грифом "Срочное обращение".

В то же время посол отметил, что писал бы без ошибок, а также – не переименовывал бы немецкие ведомства по своему усмотрению. Более того, взял бы правильный бланк и вместо рендомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Однако российское фейководство такими деталями не озабочено.

Из нелепого фейка следует, будто мы просим Германию предоставить нам сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах, участвующих в каких-то там митингах. Далее могла бы стоять фраза "Киевский режим отправит в неправедный бой всех", но в последний момент товарищ майор все же дал слабину,

– заметил Макеев.



Абсурдный "документ" / Фото Oleksii Makeiev

Он также на всякий случай подчеркнул, что Украина такие сведения не собирает и собирать не планирует. Есть более важные задачи. Макеев также отметил: россияне боятся увеличения поддержки Украины со стороны Германии.