Їх не зупиняють навіть санкції. Громадяни Росії вперто претендують на отримання віз до країн Європи, особливо до Іспанії. За останній час число заявок від росіян на візу до цієї країни сягнуло 1,8 мільйона.

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Іспанія схвалює візи росіянам

За даними Шенгенської статистики, російські заявники переважають за кількістю звернень навіть над другою за чисельністю групою. А це марокканці, які подали значно менше заявок: 972 тисячі порівняно з 1,8 мільйона прохань про візу від росіян.

Попит на іспанські візи серед громадян РФ досягнув піку у 2019 році, коли країна отримала 568 тисяч заявок, а в наступному році кількість значно скоротилася до 58 тисяч через пандемію COVID-19.

Інші лідери серед національностей, що подають прохання про візу до Іспанії, окрім росіян і марокканців: китайці, алжирці, індійці та еквадорці.

Нагадаємо, через російське вторгнення до України росіянам стало складно отримати шенгенські візи до багатьох країн. В деяких випадках це стало взагалі неможливим.

Але Іспанія видачу віз громадянам Росії не припиняла. Країна була і залишається лідером з надання шенгену для росіян. І для туристів з РФ Іспанія завжди була популярним туристичним напрямком, тому влітку тут був чималий російський ажіотаж.

І навіть скасування країнами ЄС Угоди про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році та значне збільшення візового збору для російських туристів – з 35 євро до 80 євро – не змусило росіян припинити їздити до Іспанії.

Таїланд продовжив термін безвізу для росіян

Росіяни зможуть перебувати у Таїланді довше – безвізовий термін продовжили до 90 днів. Раніше він складав місяць. Але це рішення викликало неоднозначну реакцію тайців: з одного боку, туроператори радіють, що туристи з РФ затримаються довше, а з іншого – місцеві переживають за робочі місця.

Найбільше росіян на Пхукеті та Самуї. Якщо вони зможуть залишатися в Таїланді протягом 90 днів, це може спричинити приплив нелегальних працівників із Росії. Найбільше під загрозою місцеві жителі, які мають роботу у сфері туризму: гідами, водіями та інструкторами.