У Португалії туриста з Азербайджану затримали через непорозуміння з перекладом слів. Річ у тім, що він просто намагався замовити собі напій в ресторані. Але переплутав португальський переклад слів "‎гранат" і "‎граната".

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Турист, а не терорист

36-річного чоловіка оточила озброєна поліція та надягла йому кайданки, через помилку додатка для перекладу. Насправді, турист не збирався нікому погрожувати, а просто хотів замовити фруктовий сік.

Зазначимо, що португальською мовою "гранат" буде "romã", а от "граната" – звучить як "granada".

Азербайджанець використав свій телефон, щоб перекласти російське слово "гранат" на португальську та скласти речення, яке міг би зрозуміти офіціант. Але щось пішло не за планом. І персонал закладу подумав, що чоловік збирається його підірвати.

На відеозаписі, зробленому на автостоянці біля ресторану видно, як туристу наказали лягти лицем донизу на землю. П'ятеро озброєних правоохоронців наблизились до нього і вдягли наручники.

Далі чоловіка доставили до найближчого відділку поліції й допитали. Пізніше його звільнили, оскільки виявилось, що той не мав жодної зброї. Також провели обшук у його готельному номері. Поліція Лісабона ретельно перевірила підозрюваного у своїх базах даних, звернулася до антитерористичного підрозділу Португалії, але, звісно ж, нічого не знайшла на цього туриста.

Ситуація у Португалії, як і у всій Європі, зараз доволі напружена через можливі терористичні загрози. Рівень небезпеки у країні підвищили від помірного до значного. На це вплинули напади ісламських екстремістів у Бельгії та Франції та загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

У Швеції попросили не використовувати муляжі зброї на Геловін

Шведські полісмени закликали не використовувати іграшкову зброю у своїх костюмах для Геловіну. Муляжі пістолетів, автоматів чи гранат могли стати причиною непорозумінь з правоохоронцями.

На тлі терористичних атак у Європі та напруженої ситуації зі злочинними бандами у Швеції, краще не провокувати поліцію іграшковою зброєю. Цікаво, що попередження про "‎костюми без зброї" стосувалося навіть дітей.