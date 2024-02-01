"Покажіть світу, що ми стоїмо за Україну": у Празі відбудеться акція до роковин 24 лютого

До других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Празі відбудеться акція. Її мета – нагадати світу, що українці досі виборюють свою свободу.

Організатори зауважують, що захід розпочнеться на Старомєстській площі у центрі Праги 24 лютого о 16:00. Долучитися до акції просять усіх, кому небайдуже. Важливо показати, що підтримка України триває й триватиме стільки, скільки потрібно Організатори наголошують, що цією акцією можна надихнути весь світ.

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Приходьте, покажіть світу, що ми стоїмо за Україну і будемо стояти за неї стільки, скільки потрібно. Ми в Чехії можемо надихнути весь світ своєю рішучістю, допомогти відважним українцям у боротьбі за їхню та нашу свободу,

– мовиться у повідомленні.

Очікують, що на захід завітає президент Чехії Петр Павел. За даними організаторів, Володимир Зеленський також підтримає акцію й звернеться до людей у відеоформаті.

Минулого року до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Празі відбулася низка заходів. Зокрема, провели тематичну ходу.

Від початку повномасштабної війни Чехія активно підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Тисячі українців знайшли прихисток на території країни. До слова, у грудні 2023 року чеський парламент схвалив продовження тимчасового захисту для наших громадян.