Организаторы отмечают, что мероприятие начнется на Староместской площади в центре Праги 24 февраля в 16:00. Приобщиться к акции просят всех, кому небезразлично. Важно показать, что поддержка Украины продолжается и будет продолжаться столько, сколько нужно Организаторы отмечают, что этой акцией можно вдохновить весь мир.

Обратите внимание Экстренная денежная помощь для украинцев в Чехии: как получить

Приходите, покажите миру, что мы стоим за Украину и будем стоять за нее столько, сколько нужно. Мы в Чехии можем вдохновить весь мир своей решимостью, помочь отважным украинцам в борьбе за их и нашу свободу,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что мероприятие посетит президент Чехии Петр Павел. По данным организаторов, Владимир Зеленский также поддержит акцию и обратится к людям в видеоформате.

В прошлом году к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в Праге состоялся ряд мероприятий. В частности, провели тематическое шествие.

С начала полномасштабной войны Чехия активно поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. Тысячи украинцев нашли убежище на территории страны. К слову, в декабре 2023 года чешский парламент одобрил продление временной защиты для наших граждан.