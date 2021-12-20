Мета виставки, за словами куратора та туніського візуального художника Ваді Мхірі (Wadi Mhiri), полягає у забезпеченні культурного обміну між молодими митцями Європи та Близького Сходу.

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Про участь українки у виставці картин в Тунісі

У той час, коли більшість західних країн закривають свої кордони для іноземців, обираючи безпеку, 18 молодих художників вирішили віртуально подорожувати світом і "заселяти його" не власною присутністю, а духовними та структурними цінностями,

– прокоментував подію Ваді Мхірі.

Куратор додав, що мистецтвознавці та організатори виставки щороку відбирають кращі роботи молодих майстрів. Шукають таланти, спроможні показати тенденції у розвитку мистецтва, взаємодію різних шкіл живопису. Цього року відбір пройшла й представниця з України.

У Ярослави Бєлозор класична манера письма. Та куратори відзначили її любов до масляного живопису мастихіном та пензлями, портретів та пейзажів. Цікаво, що художниця вже два роки живе у Єгипті, де надихається місцевим колоритом.

На мій погляд, у єгипетській та українській культурах та місцевій символіці є багато спільного. Наприклад символи, які зустрічаються у вишивці та розписах хною. Мені подобається відстежувати збіги та загальні риси таких різних культур,

– зазначає Ярослава.

Художниця стверджує, що еміграція у теплі краї надихнула її активніше зайнятися енергетичним живописом, йогою та медитацією. Відтак, це відбивається на її творчості. Саме ця особливість й привернула увагу кураторів до робіт українки.

До речі, Ярослава Бєлозор не перша художниця у родині. Її батько Олександр Бєлозор – відомий майстер як в Україні, так і за кордоном. Він став першим художником на теренах СНД, який почав малювати під водою. Для цього митець сотні разів занурювався в Чорне та Червоне моря, а також у Тихий океан. А за створення картин на максимальній глибині ім'я чоловіка навіть занесли до "Книги рекордів України" та "Книги рекордів Гіннеса".

На урочистому відкритті виставки побували українські дипломати та члени української діаспори у Тунісі. Зокрема, посол України в Туніській Республіці Володимир Хоманець висловився про те, що Туніс має величезну історичну та культурну спадщину та здатний дати потужний творчий потенціал будь-якому діячеві мистецтва. На його думку, чудово, що на цій виставці молоді художники можуть обмінятися досвідом. Також він закликав інших митців з України брати приклад з Ярослави Бєлозор та приєднуватися до міжнародних мистецьких подій та зауважив, що посольство підтримуватиме всі ініціативи творчих діячів з України, спрямовані на співпрацю зі своїми колегами з Тунісу.

До слова, виставка картин Les Voyageurs (Мандрівники) вперше відбулася у 2018 році в Парижі. Потім її демонстрували у Каїрі та Бейруті. Цього року організацією займався Туніс. У наступному році виставка пройде у Єгипті.

У столиці Тунісу на виставці представили картини української художниці з Чернігова / Фото "Укрінформ"