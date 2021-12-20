Цель выставки, по словам куратора и тунисского визуального художника Вади Мхири (Wadi Mhiri), состоит в обеспечении культурного обмена между молодыми художниками Европы и Ближнего Востока.

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Об участии украинки в выставке картин в Тунисе

В то время, когда большинство западных стран закрывают свои границы для иностранцев, выбирая безопасность, 18 молодых художников решили виртуально путешествовать по миру и "заселять его" не собственным присутствием, а духовными и структурными ценностями,

– прокомментировал событие Вади Мхири.

Куратор добавил, что искусствоведы и организаторы выставки каждый год отбирают лучшие работы молодых мастеров. Ищут таланты, способные показать тенденции в развитии искусства, взаимодействие разных школ живописи. В этом году отбор прошла и представительница Украины.

У Ярославы Белозор классическая манера письма. Но кураторы отметили ее любовь к масляной живописи мастихином и кистями, портретами и пейзажами. Интересно, что художник уже два года живет в Египте, где вдохновляется местным колоритом.

На мой взгляд, в египетской и украинской культурах и местной символике много общего. Например, символы, которые встречаются в вышивке и росписях хной. Мне нравится отслеживать совпадения и общие черты таких разных культур,

– отмечает Ярослав.

Художница утверждает, что эмиграция в теплые края вдохновила ее активнее заняться энергетической живописью, йогой и медитацией. Следовательно, это отражается на его творчестве. Именно эта особенность и привлекла кураторов к работам украинки.

Кстати , Ярослава Белозор не первая художница в семье. Ее отец Александр Белозор – известный мастер как в Украине, так и за границей. Он стал первым художником в СНГ, который начал рисовать под водой. Для этого художник сотни раз погружался в Черное и Красное моря, а также в Тихий океан. А за создание картин на максимальной глубине имя мужчины даже занесли в "Книгу рекордов Украины" и "Книгу рекордов Гиннеса".

На торжественном открытии выставки побывали украинские дипломаты и члены украинской диаспоры в Тунисе. В частности, посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец высказался, что Тунис имеет огромное историческое и культурное наследие и способен дать мощный творческий потенциал любому деятелю искусства. По его мнению, отлично, что на этой выставке молодые художники могут обменяться опытом. Также он призвал других художников из Украины брать пример с Ярославы Белозор и присоединяться к международным событиям и отметил, что посольство будет поддерживать все инициативы творческих деятелей из Украины, направленные на сотрудничество со своими коллегами из Туниса.

К слову , выставка картин Les Voyageurs (Путешественники) впервые прошла в 2018 году в Париже. Затем ее демонстрировали в Каире и Бейруте. В этом году организацией занимался Тунис. В следующем году выставка пройдет в Египте.