У Польщі спостерігається постійна нестача кадрів на робітничі вакансії. Разом з тим, молодь зовсім неохоче йде на таку роботу, бо вважає її непрестижною, неперспективною та низькооплачуваною. Експерти з організації Personnel Service на основі "Барометра професій" назвали ті професії, які найближчими роками переживуть "відродження" в Польщі.

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12 професій, які будуть потрібні в Польщі найближчими рокам

столяр;

муляр;

слюсар;

укладальник тротуарної плитки;

зварювальник;

покрівельник;

електрик;

бетонник;

тесляр;

штукатур;

оператор будівельної техніки;

монтер.

Вже зараз роботодавцям важко знайти таких спеціалістів, бо їх замало. Річ у тому, що люди все рідше обирають робітничі професії і дедалі менше шкіл, де можна здобути відповідну освіту.

Зараз вище згадані фахівці отримують від 3,5 до 5 тисяч злотих чистими, але найближчими роками через дефіцит кадрів на ринку вони отримуватимуть значно більше.