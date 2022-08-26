У Польщі спостерігається постійна нестача кадрів на робітничі вакансії. Разом з тим, молодь зовсім неохоче йде на таку роботу, бо вважає її непрестижною, неперспективною та низькооплачуваною. Експерти з організації Personnel Service на основі "Барометра професій" назвали ті професії, які найближчими роками переживуть "відродження" в Польщі.
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12 професій, які будуть потрібні в Польщі найближчими рокам
- столяр;
- муляр;
- слюсар;
- укладальник тротуарної плитки;
- зварювальник;
- покрівельник;
- електрик;
- бетонник;
- тесляр;
- штукатур;
- оператор будівельної техніки;
- монтер.
Вже зараз роботодавцям важко знайти таких спеціалістів, бо їх замало. Річ у тому, що люди все рідше обирають робітничі професії і дедалі менше шкіл, де можна здобути відповідну освіту.
Зараз вище згадані фахівці отримують від 3,5 до 5 тисяч злотих чистими, але найближчими роками через дефіцит кадрів на ринку вони отримуватимуть значно більше.