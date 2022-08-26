В Польше наблюдается постоянный недостаток кадров на рабочие вакансии. Вместе с тем, молодежь совсем неохотно идет на такую работу, поскольку считает ее непрестижной, неперспективной и низкооплачиваемой. Эксперты с организации Personnel Service на основе "Барометра профессий" назвали те профессии, которые в ближайшие годы переживут "возрождение" в Польше.
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12 профессий, которые будут востребованные в Польше в ближайшие годы
- столяр;
- каменщик;
- слесарь;
- укладчик тротуарной плитки;
- сварщик;
- кровельщик;
- электрик;
- бетонщик;
- плотник;
- штукатур;
- оператор строительной техники;
- слесарь.
Уже сейчас работодателям трудно найти таких специалистов, потому что их мало. Дело в том, что люди все реже выбирают рабочие профессии и меньше школ, где можно получить соответствующее образование.
Сейчас вышеупомянутые специалисты получают от 3,5 до 5 тысяч злотых чистыми, но в ближайшие годы из-за дефицита кадров на рынке они будут получать значительно больше.