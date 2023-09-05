Греція продовжила тимчасовий захист для українців

Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс.

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У рамках гуманітарної допомоги Греція надала притулок 25 000 біженців, які були переміщені через повномасштабну війну в Україні. Ці біженці отримують доступ до життєво важливих державних послуг охорони здоров'я, а також можливості здобути освіту.

Крім того, вони мають право на тимчасове житло в приймальному пункті в Синтиках. Для тих, хто шукає більш постійне житло, доступні варіанти Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика.

Важливо зазначити, що фінансова допомога не надається для цих довгострокових заходів, але біженці можуть звернутися за гуманітарною допомогою до благодійних організацій.

Зауважте: Міністерство міграції та притулку запустило на своєму офіційному сайті інформаційний портал для громадян України, які шукають притулку в країні. Комплексна платформа пропонує інформацію кількома мовами, зокрема українською, англійською та грецькою.

У Греції проходить "Рух рушників"

На мальовничих грецьких островах спокійні пляжі перетворилися на поле битви, оскільки місцеві жителі вступають у гарячу суперечку з прибережними установами. Останні вдалися до встановлення розкішних і дорогих шезлонгів уздовж берегової лінії, позбавляючи городян звичних гаваней відпочинку.