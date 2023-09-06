49% украинцев, переехавших в Европу после полномасштабного вторжения, смогли трудоустроиться. Среди переехавших в ЕС еще до февраля 2022 года – таких 74%. Таковы результаты "Всеевропейского исследования украинцев в Европе", которое провела социологическая группа "Рейтинг".

К теме Греция продлила временную защиту для украинцев

Работа в Европе

Меньше всего трудоустроенных украинцев (35%) в западной Европе, а больше всего (67%) – в восточной. Реже выходят на работу украинцы, приехавшие с юга и востока страны, а также из Киева.

Зачастую респонденты отвечали, что имеют не одну работу и не в одной стране. Более 80% трудоустроенных ходят на работу только в стране пребывания, 14% работают удаленно в Украине или в нескольких странах сразу. Уровень трудоустройства среди мужчин почти в 1,5 раза выше, чем среди женщин.

Также есть те, кто пока не устроился на работу за границей или вообще не собирается этого делать. В активном поиске работы находятся 25% украинцев, еще 39% думают над этим, а треть работу не ищет. Менее всего заинтересованы в поиске работы те беженцы, которые находятся в западной Европе.

Какие проблемы возникают с поиском работы

Чаще об отказе украинским беженцам при приеме на работу говорят опрошенные, проживающие в восточноевропейских странах. Особенно популярны были такие ответы среди молодежи, недавно переехавшей в страны ЕС.

Проблемы украинцев при трудоустройстве:

Языковой барьер (73%);

Неквалифицированная работа (29%);

Низкооплачиваемая работа (19%);

Непризнание украинских дипломов (14%).

Только 13% респондентов на высоком уровне владеют языком страны, в которой проживают. Еще 20% общаются на среднем уровне, потому могут поддержать бытовой разговор и читать короткие тексты. 29% украинцев владеют языком на базовом уровне и знают простые фразы. Остальные опрошенные не общаются на иностранном языке вообще. Логично, из тех, кто хорошо владеет языком, большинство трудоустроено.

В ходе исследования было анонимно опрошено 2 116 украинцев в возрасте от 18 лет. Социологи охватили 31 страну Европы.