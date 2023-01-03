В оголошенні йдеться, що треба бути готовим працювати за будь-яких погодних умов, мати хорошу фізичну підготовку і бути терплячим. Набір на цю посаду триває до середини січня.

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Впродовж дня працівники стежать за здоров'ям і станом тварин, спостерігають за поведінкою та відповідним станом вольєрів. Ми працюємо в різний час доби, у вихідні, свята та за будь-яких погодних умов,

– пишуть в повідомленні.

Вимоги до кандидата на посаду наглядача у зоопарку Варшави

В оголошенні зазначається, що кандидат має бути сильним та проникливим, мати творчий підхід і терплячість, що необхідно при роботі з небезпечними тваринами. Робота передбачає плаваючий графік.

Згадується також, що ідеальний співробітник повинен мати середню освіту, що відповідає напрямку, права водія категорії B, C або T і вміння водити сільськогосподарський трактор.

Зоопарк пропонує офіційне працевлаштування, соцпакет та 13-ту зарплату. Резюме можна надсилати на адресу kadry@zoo.waw.pl.