В объявлении говорится, что нужно быть готовым работать при любых погодных условиях, иметь хорошую физическую подготовку и быть терпеливым. Набор на эту должность длится до середины января.

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В течение дня работники следят за здоровьем и состоянием животных, наблюдают за поведением и соответствующим состоянием вольеров. Мы работаем в разное время суток, в выходные, праздники и при любых погодных условиях,

– пишут в сообщении.

Требования к кандидату на должность смотрителя в зоопарке Варшавы

В объявлении говорится, что кандидат должен быть сильным и проницательным, иметь творческий подход и терпение, что необходимо при работе с опасными животными. Работа предполагает плавающий график.

Упоминается также, что идеальный сотрудник должен иметь среднее образование, соответствующее направлению, водительские права категории B, C или T и умение водить сельскохозяйственный трактор.

Зоопарк предлагает официальное трудоустройство, соцпакет и 13-ю зарплату. Резюме можно отправлять по адресу kadry@zoo.waw.pl.