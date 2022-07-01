У Трудовому кодексі Польщі передбачено, що роботодавець зобов'язаний турбуватися про своїх працівників, що працюють в складних умовах.

Це цікаво Нині модно бути здоровим: історія юної українки, яка заснувала мережу салонів масажу в Варшаві

Насамперед йдеться про ті випадки, коли люди залучені до роботи у спеку просто неба. Наприклад, будівельники, комунальні служби чи сезонні збирачі ягід та фруктів. Так, коли температура повітря прогрівається до +25 й вище, тоді працедавець повинен надати безкоштовно холодні напої. Якщо ж він відмовляється, йому загрожує штраф у розмірі 30 тисяч злотих.

Крім цього, є й певні зобов'язання у керівників щодо своїх працівників в офісах. У спекотні дні, коли стовпчики термометра підіймаються до +28 й вище, у вільному доступі повинна бути холодна питна вода чи освіжаючі напої.

Роботодавець зобов'язаний також знизити (наскільки це дозволяють норми праці) температуру в приміщеннях. Це можуть бути як встановлені кондиціонери, так і вентилятори або віяла для кожного працівника.

Також шеф має право скоротити робочий час у спеку. Однак це не є обов'язковим жестом.

Варте уваги – Ще один безпілотник! Поляки зібрали понад мільйон злотих для України: дивіться відео