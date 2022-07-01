В Трудовом кодексе Польши предусмотрено, что работодатель обязан беспокоиться о своих работниках, работающих в сложных условиях.

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В первую очередь речь идет о тех случаях, когда люди вовлечены к работе в жару под открытым небом. Например, строители, коммунальные службы или сезонные собиратели ягод и фруктов. Так, когда температура воздуха прогревается до +25 и выше, тогда работодатель должен предоставить бесплатно холодные напитки. Если он отказывается, ему грозит штраф в размере 30 тысяч злотых.

Кроме этого, есть и определенные обязательства у руководителей по отношению к своим работникам в офисах. В жаркие дни, когда столбики термометра поднимаются до +28 и выше, в свободном доступе должна быть холодная питьевая вода или освежающие напитки.

Работодатель обязан также снизить (насколько это разрешают нормы труда) температуру в помещениях. Это могут быть как установленные кондиционеры, так и вентиляторы или веера для каждого работника.

Также шеф имеет право сократить рабочее время в жару. Однако это не является обязательным жестом.