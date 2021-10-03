Дані про середню заробітну плату українців, які шукають роботу у готельно-ресторанній галузі висвітлив портал grc.ua. Найбільше вакансій для українців очікувано відкрито у Польщі.

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В яких країнах пропонують роботу українцям

25% всіх актуальних вакансій у сфері туризму та гостинності відкрито у Польщі. Наступними українців чекають такі країни:

ОАЕ – 21% вакансій;

Чорногорія – 8% вакансій;

Болгарія – 7% вакансій;

Єгипет – 5% вакансій.

Найчастіше шукають таких працівників:

офіціантів – 15%;

покоївок – 13%;

барменів – 12%;

кухарів – 12%;

хостес – 12%;

керівників ресторанів – 6%;

адміністраторів готелів та хостелів – 6%;

менеджерів з продажів туристичних послуг – 3%;

різноробів і персонал кухні – 3%.

За кордоном часто пропонують роботу офіціантам / Фото Unsplash

Незалежно від країни, більшість закордонних роботодавців зі сфери туризму і гостинності (78%) шукають досвідчених професіоналів з приблизно трьома роками робочого стажу. Вакансій для кандидатів без досвіду роботи – 15%. А для пошукачів роботи з досвідом понад 6 років – всього 7%.

Скільки можна заробити

Середня заробітна плата становить трохи більше як 38 тисяч гривень. Звісно, все залежить від обраної для роботи країни й посадових обов'язків працівника.

ОАЕ

В ОАЕ є робота для українців / Фото Unsplash

Так, середня компенсація в ОАЕ становить майже 62 тисячі гривень. Наприклад, молодший офіціант у цій країні може отримувати від 43 тисяч гривень без врахування чайових. На престижну зарплату розраховувати можуть перекладачки, які вільно володіють англійською, російською та арабською мовами. Їхній дохід може становити від 70 тисяч гривень.

Чорногорія

У Чорногорії є робота для українців / Фото Unsplash

У Чорногорії працівники обговорюваної галузі можуть отримувати в середньому 53 тисячі гривень.

Найчастіше тут шукають кухарів (12% усіх відкритих вакансій регіону). Є попит також на керівників ресторанів і барменів (9% опублікованих оголошень). З меншою частотою шукають продавців туристичних послуг (3% усіх вакансій).

У Чорногорії від кандидатів вимагають знання англійської та російської мов. Бажаним є володіння хорватською, сербською та чорногорською мовами. Претенденти повинні вміти вирішувати конфліктні ситуації, бути активними та приязними. Для кухарів і керівників ресторанів бажано мати досвід роботи від 3 років саме в середземноморському регіоні.

Працівникам у країні готові надати житло.

Польща

У Польщі є робота для українців / Фото Unsplash

У Польщі середня компенсація праці українців у туристичній сфері становить 40 тисяч гривень. Шукають таких фахівців:

адміністраторів готелів та хостелів (заробітна плата – 1400 євро на місяць);

покоївок (15% всіх вакансій регіону);

кухарів (середній оклад до 1000 євро);

працівників кухні (оклад близько 900 євро),

барменів та офіціантів (10% всіх вакансій).

Для роботи в Польщі треба мати робочу візу або Карту поляка і базове розуміння польської мови. Обов'язковою є наявність медичної книжки та сертифіката про вакцинацію будь-якою вакциною, зареєстрованою в країнах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson).

Єгипет

В Єгипті є робота для українців / Фото Unsplash

У сонячному Єгипті українці, яких цікавить робота в туризмі, можуть отримувати до 38 тисяч гривень. Потрібні такі працівники:

аніматори (12% вакансій);

фітнес-тренери (12%);

професійні танцюристи (9%);

фахівці з продажів туристичних послуг і представники туроператорів (8%).

Обов'язковими для працевлаштування є знання арабської та англійської мов на базовому рівні, наявність медичної книжки та COVID-сертифіката. Працівників забезпечать проживанням та харчуванням.

Болгарія

В Болгарії є робота для українців / Фото Unsplash

Середня заробітна плата в турбізнесі у Болгарії складає 35 тисяч гривень. Попит мають такі спеціалісти:

кухарі та покоївки (12% опублікованих оголошень);

агенти з продажів туристичних послуг (10% всіх актуальних вакансій регіону);

працівники кухні та різнороби (9%);

бармени (8%).

Також дізнавайтеся, в яких країнах українцям готові платити понад 100 тисяч гривень.