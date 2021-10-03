Данные о средней заработной плате украинцев, которые ищут работу в гостинично-ресторанной отрасли осветил портал grc.ua. Больше всего вакансий для украинцев ожидаемо открыто в Польше.

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В каких странах предлагают работу украинцам

25% всех актуальных вакансий в сфере туризма и гостеприимства открыто в Польше. Следующими украинцев ждут такие страны:

  • ОАЭ –21% вакансий;
  • Черногория – 8% вакансий;
  • Болгария – 7% вакансий;
  • Египет – 5% вакансий.

Чаще всего ищут таких работников:

  • официантов – 15%;
  • горничных – 13%;
  • барменов – 12%;
  • поваров – 12%;
  • хостес – 12%;
  • руководителей ресторанов – 6%;
  • администраторов гостиниц и хостелов – 6%;
  • менеджеров по продажам туристических услуг – 3%;
  • разнорабочих и персонал кухни – 3%.

За рубежом часто предлагают работу официантам / Фото Unsplash

Независимо от страны, большинство зарубежных работодателей из сферы туризма и гостеприимства (78%) ищут опытных профессионалов с примерно тремя годами рабочего стажа. Вакансий для кандидатов без опыта работы – 15%. А для соискателей работы с опытом более 6 лет – всего 7%.

Сколько можно заработать

Средняя заработная плата составляет чуть более 38 тысяч гривен. Конечно, все зависит от выбранной для работы страны и должностных обязанностей работника.

ОАЭ

В ОАЭ есть работа для украинцев / Фото Unsplash

Так, средняя компенсация в ОАЭ составляет около 62 тысячи гривен. Например, младший официант в этой стране может получать от 43 тысяч гривен без учета чаевых. На престижную зарплату рассчитывать могут переводчицы, которые свободно владеют английским, русским и арабским языками. Их доход может составлять от 70 тысяч гривен.

Черногория

В Черногории есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В Черногории работники обсуждаемой отрасли могут получать в среднем 53 тысячи гривен.

Чаще всего здесь ищут поваров (12% всех открытых вакансий региона). Есть спрос и на руководителей ресторанов и барменов (9% опубликованных объявлений). С меньшей частотой ищут продавцов туристических услуг (3% всех вакансий).

В Черногории от кандидатов требуют знание английского и русского языков. Желательно владение хорватским, сербским и черногорским языками. Претенденты должны уметь решать конфликтные ситуации, быть активными и приветливыми. Для поваров и руководителей ресторанов желательно иметь опыт работы от 3 лет именно в средиземноморском регионе.

Работникам в стране готовы предоставить жилье.

Польша

В Польше есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В Польше средняя компенсация труда украинцев в туристической сфере составляет 40 тысяч гривен. Ищут таких специалистов:

  • администраторов гостиниц и хостелов (заработная плата – 1400 евро в месяц);
  • горничных (15% всех вакансий региона);
  • поваров (средний оклад до 1000 евро);
  • работников кухни (оклад около 900 евро),
  • барменов и официантов (10% всех вакансий).

Для работы в Польше нужно иметь рабочую визу или Карту поляка и базовое понимание польского языка. Обязательным является наличие медицинской книжки и сертификата о вакцинации любой вакциной, зарегистрированной в странах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson).

Египет

В Египте есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В солнечном Египте украинцы, которых интересует работа в туризме, могут получать до 38 тысяч гривен. Нужны такие работники:

  • аниматоры (12% вакансий);
  • фитнес-тренеры (12%);
  • профессиональные танцоры (9%);
  • специалисты по продажам туристических услуг и представители туроператоров (8%).

Обязательными для трудоустройства является знание арабского и английского языков на базовом уровне, наличие медицинской книжки и COVID-сертификата. Работников обеспечат проживанием и питанием.

Болгария

В Болгарии есть работа для украинцев / Фото Unsplash

Средняя заработная плата в турбизнесе в Болгарии составляет 35 тысяч гривен. Спросом пользуются такие специалисты:

  • повара и горничные (12% опубликованных объявлений);
  • агенты по продажам туристических услуг (10% всех актуальных вакансий региона);
  • работники кухни и разнорабочие (9%);
  • бармены (8%).