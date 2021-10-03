Данные о средней заработной плате украинцев, которые ищут работу в гостинично-ресторанной отрасли осветил портал grc.ua. Больше всего вакансий для украинцев ожидаемо открыто в Польше.

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В каких странах предлагают работу украинцам

25% всех актуальных вакансий в сфере туризма и гостеприимства открыто в Польше. Следующими украинцев ждут такие страны:

ОАЭ –21% вакансий;

Черногория – 8% вакансий;

Болгария – 7% вакансий;

Египет – 5% вакансий.

Чаще всего ищут таких работников:

официантов – 15%;

горничных – 13%;

барменов – 12%;

поваров – 12%;

хостес – 12%;

руководителей ресторанов – 6%;

администраторов гостиниц и хостелов – 6%;

менеджеров по продажам туристических услуг – 3%;

разнорабочих и персонал кухни – 3%.

За рубежом часто предлагают работу официантам / Фото Unsplash

Независимо от страны, большинство зарубежных работодателей из сферы туризма и гостеприимства (78%) ищут опытных профессионалов с примерно тремя годами рабочего стажа. Вакансий для кандидатов без опыта работы – 15%. А для соискателей работы с опытом более 6 лет – всего 7%.

Сколько можно заработать

Средняя заработная плата составляет чуть более 38 тысяч гривен . Конечно, все зависит от выбранной для работы страны и должностных обязанностей работника.

ОАЭ

В ОАЭ есть работа для украинцев / Фото Unsplash

Так, средняя компенсация в ОАЭ составляет около 62 тысячи гривен . Например, младший официант в этой стране может получать от 43 тысяч гривен без учета чаевых. На престижную зарплату рассчитывать могут переводчицы, которые свободно владеют английским, русским и арабским языками. Их доход может составлять от 70 тысяч гривен.

Черногория

В Черногории есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В Черногории работники обсуждаемой отрасли могут получать в среднем 53 тысячи гривен .

Чаще всего здесь ищут поваров (12% всех открытых вакансий региона). Есть спрос и на руководителей ресторанов и барменов (9% опубликованных объявлений). С меньшей частотой ищут продавцов туристических услуг (3% всех вакансий).

В Черногории от кандидатов требуют знание английского и русского языков. Желательно владение хорватским, сербским и черногорским языками. Претенденты должны уметь решать конфликтные ситуации, быть активными и приветливыми. Для поваров и руководителей ресторанов желательно иметь опыт работы от 3 лет именно в средиземноморском регионе.

Работникам в стране готовы предоставить жилье.

Польша

В Польше есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В Польше средняя компенсация труда украинцев в туристической сфере составляет 40 тысяч гривен . Ищут таких специалистов:

администраторов гостиниц и хостелов (заработная плата – 1400 евро в месяц);

горничных (15% всех вакансий региона);

поваров (средний оклад до 1000 евро);

работников кухни (оклад около 900 евро),

барменов и официантов (10% всех вакансий).

Для работы в Польше нужно иметь рабочую визу или Карту поляка и базовое понимание польского языка. Обязательным является наличие медицинской книжки и сертификата о вакцинации любой вакциной, зарегистрированной в странах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson).

Египет

В Египте есть работа для украинцев / Фото Unsplash

В солнечном Египте украинцы, которых интересует работа в туризме, могут получать до 38 тысяч гривен . Нужны такие работники:

аниматоры (12% вакансий);

фитнес-тренеры (12%);

профессиональные танцоры (9%);

специалисты по продажам туристических услуг и представители туроператоров (8%).

Обязательными для трудоустройства является знание арабского и английского языков на базовом уровне, наличие медицинской книжки и COVID-сертификата. Работников обеспечат проживанием и питанием.

Болгария

В Болгарии есть работа для украинцев / Фото Unsplash

Средняя заработная плата в турбизнесе в Болгарии составляет 35 тысяч гривен . Спросом пользуются такие специалисты:

повара и горничные (12% опубликованных объявлений);

агенты по продажам туристических услуг (10% всех актуальных вакансий региона);

работники кухни и разнорабочие (9%);

бармены (8%).