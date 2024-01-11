Залежить від кваліфікації та знання мови: які зарплати мають українські біженці в Польщі

Більшість українських біженців, які переїхали до Польщі, знайшли роботу. Часто переселенці працюють на нижчих посадах та з гіршими зарплатами, ніж вони мали в Україні.

Свіже дослідження про зарплати українців у Польщі опублікував аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal. Половина українців повідомили про досить низькі зарплати в Польщі. Скільки саме заробляють біженці з України – далі в матеріалі.

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Доходи українців у Польщі

Половина українських біженців у Польщі отримують низьку зарплату. У 2023 році переселенцям з України у Польщі в середньому платили по 3 000 – 4 000 злотих (28 000 – 38 000 гривень). Однак багато українських працівників повідомили, що заробляли менш як 3 000 злотих.

Частіше на низькі зарплати скаржилися саме воєнні біженці (49%), а не трудові мігранти (21%). Про таку статистику у своєму звіті повідомив Національний банк Польщі після того, як опитав 3 658 українців.

Середня заробітна плата мігрантів, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення, зросла на 38% у період з 2019 до 2022 року. А за останній період між 2022 та 2023 роками – на 6%. Середня чиста заробітна плата українців у Польщі становить близько 33 000 гривень.

До лютого 2022 року працевлаштованими у Польщі були 94% українських мігрантів, а вже під час великої війни – лише 64% українців. Це пояснюється тим, що до країни приїхали жінки з маленькими дітьми, які часто не можуть вийти на роботу.

З одного боку, це може бути пов'язано з більшим попитом на робочі місця в професіях, які виконують чоловіки, з іншого – жінки-біженки частіше здійснюють догляд за дітьми,

– пояснила такі показники директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Українкам з дітьми в Польщі складніше вийти на роботу / Фото Shutterstock

Який рівень освіти в українських працівників

У період до повномасштабної війни більшість мігрантів працювали в Польщі на кваліфікованих посадах: зварювальниками, токарями та електриками тощо. А от біженці, які прибули після лютого 2022 року, були зайняті на простих роботах, які не вимагають спеціальних навичок.

Додатково аналітики опитали українців про їхній рівень освіти:

36% – мають середню технічну освіту;

26% – повну середню освіту;

18% – вищу освіту;

8% – базову середню;

6% – незакінчену вищу освіту;

3% – мають науковий ступінь;

1,5% – вищу технічну та незакінчену середню освіту.

Заробітна плата українських біженців у Польщі здебільшого залежить від підвищення мінімальної заробітної плати в польській економіці та рідко пов'язана з освітою, отриманою в Україні, незалежно від її рівня. Однак, якщо висококваліфіковані українці достатньо володіють польською мовою, то вони можуть конкурувати з поляками за вакантні місця,

– додала Анна Джоболда.

Нагадаємо, з 2024 року у Польщі вчергове зросла мінімальна зарплата. Як змінилися заробітки українців та який найменший оклад пропонує Польща – читайте в цьому матеріалі.