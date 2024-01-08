У світі зростає попит на спеціалізовані навички, тому деякі посади в Європі стають більш високооплачуваними. Експерти склали список професій, де найчастіше заробляють понад 5 000 євро на місяць в усіх європейських державах. І на цих посадах можуть працювати іноземці.

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Data Scientist

Data Scientist — це професія, де потрібно працювати з великими обсягами даних. Такі спеціалісти потрібні для прийняття обґрунтованих рішень, оптимізації операцій та прогнозування майбутніх тенденцій. Це важливі аспекти для багатьох європейських компаній. Робота Data Scientist складається зі статистики та математичних методів, які вони використовують для розв'язання складних задач.

Фахівці з обробки даних у Німеччині заробляють приблизно 62 000 євро на рік, а у Швейцарії зарплата Data Scientist сягає 113 000 євро на рік.

Фінансовий директор

Фахівці на посаді фінансового директора несуть відповідальність за фінансовий стан організації. Ці спеціалісти ведуть компанію до стабільності та прибутковості. Ця робота є високооплачуваною. Наприклад, у Німеччині за рік можна заробити 144 000 євро. У Франції на посаді фінансового директора за рік отримують 75 000 євро, а у Великій Британії — 110 000 євро на рік.

Менеджер із розвитку бізнесу

Менеджери з розвитку бізнесу відповідають за можливості компанії до зростання, підтримку та розбудову відносин із потенційними клієнтами та керують розширенням компанії. Це дуже складна і конкурентна робота, але кар'єра може бути досить успішною і прибутковою.

Непогано менеджерам із розвитку бізнесу платять у Нідерландах — близько 100 000 євро на рік. Але ще більше можна заробити у Німеччині — 101 000 євро та Великій Британії — 119 000 євро на рік.

Менеджери з розвитку бізнесу керують розширенням компанії / Фото Unsplash

Менеджер з продукту

Ці спеціалісти контролюють розробку, виробництво та маркетинг продукції компанії. Вони гарантують, що товар відповідає потребам ринку. Також менеджер з продукту відповідальний за інноваційні рішення та конкурентоспроможність.

Цим фахівцям у Німеччині платять близько 70 000 євро на рік. У Великій Британії, яка є найбільш високооплачуваною країною для цієї посади, можна заробити близько 152 000 євро на рік. Менеджер з продукту у Франції може заробляти в середньому близько 105 000 євро щороку.

Проджект-менеджер

Працівники цієї професії ефективно управляють проєктами та відіграють ключову роль у виконанні роботи у встановлені терміни. Також проджект-менеджер стежить за дотриманням бюджету. У їхні обов'язки входить координація роботи команди, розподіл ресурсів і ефективне досягнення цілей проєкту.

Середня річна зарплата проджект-менеджера становить близько 127 000 євро у Великій Британії, 113 000 євро у Німеччині та 109 000 євро у Франції.

Добре оплачувані посади в європейських країнах вимагають від кандидатів знання кількох мов, релевантного досвіду та завірених сертифікатів. Чи реально українцям знайти гарні умови праці за кордоном та які країни пропонують найкращі зарплати для іноземців – читайте в цьому матеріалі.