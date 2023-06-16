Чи готові українці в Польщі переїжджати до маленьких міст заради роботи: дослідження

Українці в Польщі переважно живуть у великих містах, але орієнтуються на те, чи буде для них робота. Дослідження показало, що вони готові переїжджати з мегаполісів заради працевлаштування.

Експерти дізнались, чи налаштовані українські біженці на переїзд до маленького міста в Польщі, якщо там їм запропонують роботу. Виявилось, що багато українців дійсно орієнтуються на працевлаштування і готові піти на такий крок.

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Орієнтуються на роботу

Опитування провели компанія EWL Migration Platform, Фундація EWL та Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Більшість українських біженців спершу переїхали до великих польських міст. Але згодом почали з'являтися пропозиції про роботу в не таких популярних і населених містах, у яких чимало компаній працюють у вільних економічних зонах.

В менших населених пунктах роботодавці зазвичай не вимагають знання польської мови. Тоді як у великих агломераціях Польщі багато вакансій у сфері послуг: тут розмовляти польською необхідно дуже добре.

Дослідження показало, що громадяни України, які спочатку оселилися в великих містах Польщі, не мають сильної прив'язаності до них. Навпаки, вони готові розглядати можливість переїзду до менших міст заради кращих можливостей. 43% українців, які проживають у містах Польщі з населенням понад 50 тисяч осіб, готові змінити місце проживання, якщо їм запропонують гарну роботу.

Культура працевлаштування українців нагадує американську

Експерти підкреслили, що українські біженці, навіть перебуваючи в Польщі з дітьми, відрізняються високою мобільністю. Саме це допомогло їм швидко вийти на польський ринок праці.

Ми, поляки, не такі мобільні, як американці. Ми працюємо там, де живемо, а не живемо там, де працюємо. Своєю чергою, культура працевлаштування серед українських біженців частіше нагадує американську,

– наголошує Рафал Мроз, директор міграційної платформи EWL.

Де у Польщі найкращі зарплати

Головне статистичне управління Польщі опублікувало дані про середню зарплату в регіонах. Виявилось, що найвигідніше працювати не у Варшаві, а в менших містах – Кракові та Гданську.

У Кракові зарплата найвища – 10 050 злотих на місяць (87 805 гривень). У Гданську за місяць можна в середньому заробити 9 645 злотих (84 260 гривень).