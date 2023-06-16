Эксперты узнали, настроены ли украинские беженцы на переезд в маленький город в Польше, если там им предложат работу. Оказалось, что многие украинцы действительно ориентируются на трудоустройство и готовы пойти на такой шаг.

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Ориентируются на работу

Опрос провели компания EWL Migration Platform, Фонд EWL и Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета. Большинство украинских беженцев сначала переехали в крупные польские города. Но впоследствии начали появляться предложения о работе в не столь популярных и населенных городах, в которых многие компании работают в свободных экономических зонах.

В меньших населенных пунктах работодатели обычно не требуют знания польского языка. В то же время в крупных агломерациях Польши много вакансий в сфере услуг: здесь разговаривать на польском необходимо очень хорошо.

Исследование показало, что граждане Украины, которые сначала поселились в крупных городах Польши, не сильно к ним привязаны. Напротив, они готовы рассматривать возможность переезда в меньшие города ради лучших возможностей. 43% украинцев, проживающих в городах Польши с населением более 50 тысяч человек, готовы сменить место жительства, если им предложат хорошую работу.

Культура трудоустройства украинцев напоминает американскую

Эксперты подчеркнули, что украинские беженцы (даже находясь в Польше с детьми) отличаются высокой мобильностью. Это помогло им быстро выйти на польский рынок труда.

Мы, поляки, не так мобильны, как американцы. Мы работаем там, где живем, а не живем, где работаем. В свою очередь, культура трудоустройства среди украинских беженцев чаще напоминает американскую,

– подчеркивает Рафал Мроз, директор миграционной платформы EWL.

Где в Польше лучшие зарплаты

Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о средней зарплате в регионах. Оказалось, что выгоднее всего работать не в Варшаве, а в меньших городах – Кракове и Гданьске.

В Кракове зарплата самая высокая – 10 050 злотых в месяц (87 805 гривен). В Гданьске за месяц можно в среднем заработать 9 645 злотых (84 260 гривен).