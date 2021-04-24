Робота у Норвегії: на які вакансії можуть претендувати українці

Українка Тетяна Зелінська з Володимира Великого вже майже 9 років мешкає у Норвегії. Зараз у місті Фредікстад вона живе разом із чоловіком та двома дітьми.

У своєму блозі жінка розповідає, яку роботу може отримати іноземець. Окрім цього, вона наводить приклади, де та як обманюють трудових мігрантів.

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Як знайти роботу у Норвегії

Найпопулярнішими сайтами для пошуку вакансій є FINN та NAV, однак, за словами блогерки, на резюме іноземців роботодавці часто взагалі не дають відповіді.

Норвегія не є країною Євросоюзу, а лише знаходиться у Шенгенській зоні, тому закони ЄС не завжди співпадають з місцевими. Вирватися на заробітки в Норвегію іноземцям буває дуже не просто.

Через пандемію багато підприємств оголосили про банкрутство, а в кращому випадку відправили працівників на тимчасову відпустку. Тетяна також потрапила під скорочення.

Тетяна Зелінська в Норвегії / Фото з інстаграм-сторінки norway_by_tatiana

Найпопулярнішою роботою для іноземців у Норвегії є:

прибирання;

допомога на кухні;

посади офіціантів;

будівництво;

фермерське господарство.

Дуже цінуються спеціалісти у галузі ІТ, інженери та архітектори.

У медичній галузі не все так просто, адже тут доволі довга програма навчання лікарів. Медичний персонал, зокрема санітари, також повинні здобувати місцеву освіту, адже український диплом у Норвегії ніхто не визнає.

Колись найлегше було знайти роботу в галузі сільського господарства, адже фермерів у Норвегії багато, а робочої сили мало. Постійно бачу вакансії на рибзаводах та фабриках, але їх шукають терміново та не чекають на приїзд іноземців,

– розповідає Тетяна.

Як обманюють українських трудових мігрантів

Тетяна зауважує, що українські компанії, які пропонують хороші вакансії у Норвегії, часто лише заробляють на довірливих клієнтах гроші. Зазвичай таких заробітчан завертають на кордоні і вони втрачають те, що заплатили посередникам.

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Неправдивими, за словами блогерки, є і оголошення вакансій на нафтовидобувних платформах. Тетяна наголошує, що тисячі місцевих мріють туди потрапити, і на іноземців там аж ніяк не чекають.