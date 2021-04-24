Украинка Татьяна Зелинская из Владимира Великого уже почти 9 лет живет в Норвегии. Сейчас в городе Фредикстад она проживает вместе с мужем и двумя детьми.

В своем блоге женщина рассказывает, какую работу может получить иностранец. Кроме этого, она приводит примеры, где и как обманывают трудовых мигрантов.

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Как найти работу в Норвегии

Самыми популярными сайтами для поиска вакансий являются FINN и NAV, однако, по словам блогера, на резюме иностранцев работодатели часто вообще не дают ответа.

Норвегия не является страной Евросоюза, а лишь находится в Шенгенской зоне, поэтому законы ЕС не всегда совпадают с местными. Вырваться на заработки в Норвегию иностранцам бывает очень не просто.

Из-за пандемии многие предприятия объявили о банкротстве, а в лучшем случае отправили работников на временный отпуск. Татьяна также попала под сокращение.

Татьяна Зелинская в Норвегии / Фото с инстаграм-страницы norway_by_tatiana

Самой популярной работой для иностранцев в Норвегии является:

уборка;

помощь на кухне;

должности официантов;

строительство;

фермерское хозяйство.

Очень ценятся специалисты в области ИТ, инженеры и архитекторы.

В медицинской отрасли не все так просто, ведь здесь довольно долгая программа обучения врачей. Медицинский персонал, в частности санитары, также должны получать местное образование, ведь украинский диплом в Норвегии никто не признает.

Когда-то легче всего было найти работу в области сельского хозяйства, ведь фермеров в Норвегии много, а рабочей силы мало. Постоянно вижу вакансии на рыбзаводах и фабриках, но работников ищут срочно и не ждут приезда иностранцев,

– рассказывает Татьяна.

Как обманывают украинских трудовых мигрантов

Татьяна отмечает, что украинские компании, которые предлагают хорошие вакансии в Норвегии, часто только зарабатывают на доверчивых клиентах деньги. Обычно таких работников возвращают на границе и они теряют то, что заплатили посредникам.

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Ложными, по словам блогера, есть и объявления вакансий на нефтедобывающих платформах. Татьяна отмечает, что тысячи местных мечтают туда попасть, и на иностранцев там отнюдь не ждут.