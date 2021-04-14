Штрафи та рабські умови праці: українці скаржаться на одного з польських роботодавців
У Срьоді-Великопольській фірма "Wasz Dom" створила нелюдські умови праці та масово штрафувала заробітчан. Українці скаржаться, що їм надали зовсім іншу роботу та житло, ніж було домовлено спершу.
Джерело:Glas Wielkopolski
Замість постійного місця праці на фермі яєць, заробітчан відправили чистити цибулю. Вони підписали низку документів, однак роботодавець не надав жодних копій.
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Скарги працівників
Українцям доводилося працювати по 12 годин на задньому дворі фермерського будинку.
Вікна були діряві, а підлога холодною, жодних базових умов не передбачено. Нам навіть не дали можливості підготуватися до подібної роботи,
– наголошують працівники.
Одна з українок захворіла, і хоча надала роботодавцю оформлений лікарняний лист, фірма вирахувала 350 злотих за кожен день, в який дівчина не могла працювати.
За те, що інша жінка запросила до помешкання знайомих, її оштрафували на 500 злотих, бо на думку фірми, цього не можна було робити.
Агенція "Wasz Dom" постійно затримувала виплату зарплати та часто перераховувала українцям набагато менше, ніж вони заробили.
Бували випадки, коли за цілий місяць роботи працівники отримували лише кілька десятків злотих, а решту фірма списувала на штрафи.
Мізерна зарплата заробітчан / Фото Unsplash
Реакція роботодавця
Керівник компанії "Wasz Dom" Марцін Беднарц всі звинувачення заробітчан заперечує. Він розповідає, що робочий процес організовувався згідно з договорами.
Працівники скаржилися лише на робочий графік. Ніхто не хотів працювати навіть по 8 годин на день,
– наголошує Беднарц.
Роботодавець спростовує будь-які розповіді українців про жахливі умови та каже, що штрафував їх лише законно.
Висновки інспекції праці
Польська інспекція праці отримала звернення українських заробітчан та провела перевірку підприємства.
За інформацією InPoland, було виявлено низку порушень. 15 українців не мали при собі паспортів – їх відібрав пан Беднарц. Він самостійно приніс документи інспекторам, хоча збереження чужих паспортів у Польщі вважається грубим правопорушенням та карається штрафом.
Роботодавець забирав в українців паспорти / Фото Ukrainian Passport
Коли інспектор запитав, чому українці працюють на процесі чистки цибулі, а не на вказаному у договорах підприємстві, роботодавець заявив, що це такий інструмент аутсорсингу.
Однак згідно з польським законодавством, аутсорсинг не може застосовуватися, коли робітники підписують договір постійного працевлаштування із вказаним конкретним місцем роботи.
До слова, компанія "Wasz Dom" і раніше порушувала законодавство. У 2020 році у 18 випадках зафіксовано відсутність дозволів на роботу.
Тоді районний суд Срьоди-Великопольської задовільнив клопотання та стягнув з роботодавця штраф у розмірі 1 000 злотих.
Роботодавець заплатив штраф / Фото Moja Firma
Як не потрапити до недоброчесного роботодавця за кордоном
- Фірма має бути офіційно зареєстрована, мати свій офіс та сайт, де міститься інформація про неї.
- Між роботодавцем та працівником обов'язково має бути укладений договір з детальним переліком умов та конкретним розміром зарплати.
- Фірма повинна надавати інформацію про заробітну плату всім контролюючим органам.
- Працівникам варто надати родичам та знайомим максимум інформації про те, куди вони їдуть та залишити їм копії своїх документів.
- Перед поїздкою можна зателефонувати на номер безкоштовної гарячої лінії 527 та дізнатися інформацію про роботу в цій країні, отримати рекомендації та поради.
- Завжди перечитуйте договір повністю перед тим, як його підписувати. Ні в якому разі не віддавайте оригінали особистих документів роботодавцю.
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