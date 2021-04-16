Фінляндія готується прийняти до 10 тисяч сезонних працівників цього літа. Більшість з них будуть з України, Росії та Таїланду. Попри побоювання місцевих жителів щодо поширення коронавірусу через прибуття іноземців, уряд бачить гостру потребу у сезонних працівниках. Передусім йдеться про сільськогосподарські роботи.

Пік попиту на робочу силу припаде на початок сезону збору ягід. Центральна спілка сільськогосподарських виробників та власники лісів повідомили, що перші іноземні працівники вже прибули у Фінляндію. До кінця червня їхня кількість буде збільшуватися.

Дізнавайтеся також Чому COVID-19 не зменшить попит у країнах ЄС на трудових мігрантів з України: пояснення експерта

Заходи безпеки

Директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола повідомив, що організатори поїздок повинні подбати про заходи безпеки, які перешкоджатимуть розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Відповідні умови стосуються і тих, хто прибуває в країну. Охочі працювати у Фінляндії мають надати негативний результат тесту на COVID-19. Після прибуття їх повторно перевірять. За словами Марка Мякі-Хакола, потім іноземних працівників відправляють на роботу, де вони будуть дотримуватися карантину.

Ферми теж для підтримки безпеки будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями. Кожне фермерське господарство повинне розробити план охорони праці та техніки безпеки до початку сезонних робіт.

У 2021 році фінська імміграційна служба схвалила понад 7 300 заяв від потенційних працівників. Ще близько 1 200 заяв очікують свого затвердження.

Фінляндія найбільше потребуватиме іноземних працівників під час ягідного сезону /Фото Unsplash