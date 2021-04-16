Фінляндія готова прийняти працівників з України: коли та для яких робіт
Фінляндія готується прийняти до 10 тисяч сезонних працівників цього літа. Більшість з них будуть з України, Росії та Таїланду. Попри побоювання місцевих жителів щодо поширення коронавірусу через прибуття іноземців, уряд бачить гостру потребу у сезонних працівниках. Передусім йдеться про сільськогосподарські роботи.
Джерело:Європейська правда
Пік попиту на робочу силу припаде на початок сезону збору ягід. Центральна спілка сільськогосподарських виробників та власники лісів повідомили, що перші іноземні працівники вже прибули у Фінляндію. До кінця червня їхня кількість буде збільшуватися.
Дізнавайтеся також Чому COVID-19 не зменшить попит у країнах ЄС на трудових мігрантів з України: пояснення експерта
Заходи безпеки
Директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола повідомив, що організатори поїздок повинні подбати про заходи безпеки, які перешкоджатимуть розповсюдженню коронавірусної інфекції.
Відповідні умови стосуються і тих, хто прибуває в країну. Охочі працювати у Фінляндії мають надати негативний результат тесту на COVID-19. Після прибуття їх повторно перевірять. За словами Марка Мякі-Хакола, потім іноземних працівників відправляють на роботу, де вони будуть дотримуватися карантину.
Ферми теж для підтримки безпеки будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями. Кожне фермерське господарство повинне розробити план охорони праці та техніки безпеки до початку сезонних робіт.
Поділитися новиною