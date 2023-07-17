В країні бракує кваліфікованих електриків, механіків, інженерів, IT-фахівців та інших працівників. До Німеччини у пошуках роботи переїздять мігранти з усього світу. У яких галузях тут найбільше відкритих вакансій, та скільки можна заробляти – читайте в матеріалі.
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Бракує робочих рук
Німецька економіка має дуже сприятливі умови для розвитку місцевого ринку праці. Сьогодні не лише мігранти чи біженці, а й кваліфіковані спеціалісти з благополучних регіонів Європи та Америки прагнуть знайти роботу в Німеччині.
Одна з головних умов успішного працевлаштування тут – затребуваність професії на ринку. До слова, в Німеччині дуже популярні робітничі професії. Далеко не всі йдуть навчатися в університети. Нерідко молоді хлопці у старших класах відразу хочуть здобути професію механіка чи зварювальника.
Нині в кількох галузях економіки країни відчувається дефіцит кадрів. За інформацією німецьких статистичних служб та кадрових агенцій, особливо бракує спеціалістів у сфері промисловості, інформаційних технологій, медицини, фінансів, науки й освіти.
Професії, які потрібні найбільше у 2023 році:
- автомеханік;
- автоелектрик;
- акушер;
- медсестра та лікар швидкої допомоги;
- сантехнік;
- інженер-механік;
- інженер-будівельник;
- інженер-електрик;
- механік систем кондиціонування та холоду;
- оператор call-центру;
- програміст (різні напрямки);
- зварювальник;
- сільськогосподарський робітник;
- соціальний працівник (догляд за людьми похилого віку);
- спеціаліст у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму;
- вчений, професор університету;
- вчитель/вихователь;
- фінансист та бухгалтер.
Скільки можна заробляти в Німеччині
У 2023 році середня зарплата в Німеччині є однією з найвищих у Європі. У країні створені всі умови для проживання та успішної кар'єри: від інфраструктури до соціального захисту. Спеціаліст на середній посаді, з непоганою освітою може розраховувати в Німеччині приблизно на 4 000 євро на місяць.
Працівники з вищою освітою заробляють у середньому близько 5 000 євро, а без освіти – близько 3 500 євро на місяць.
У країні суворо стежать за дотриманням трудового законодавства. У 2023 році мінімальна зарплата в Німеччині складає 12 євро на годину. Це означає, що робітник, який працює повний робочий день (8 годин), повинен отримувати щонайменше 1 920 євро на місяць.