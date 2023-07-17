В стране не хватает квалифицированных электриков, механиков, инженеров, IT-специалистов и других работников. В Германию в поисках работы переезжают мигранты со всего мира. В каких отраслях здесь больше всего открытых вакансий и сколько можно зарабатывать – читайте в материале.

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Не хватает рабочих рук

Немецкая экономика создает благоприятные условия для развития местного рынка труда. Сегодня не только мигранты или беженцы, но и квалифицированные специалисты из благополучных регионов Европы и Америки стремятся найти работу в Германии.

Одно из главных условий успешного трудоустройства здесь – востребованность профессии на рынке. К слову, в Германии очень популярны рабочие профессии. Далеко не все идут обучаться в университеты. Нередко молодые ребята в старших классах сразу хотят получить профессию механика или сварщика.

В настоящее время в ряде отраслей экономики страны ощущается дефицит кадров. По информации немецких статистических служб и кадровых агентств, особенно не хватает специалистов в сфере промышленности, информационных технологий, медицины, финансов, науки и образования.

Профессии, которые нужны больше всего в 2023 году:

автомеханик;

автоэлектрик;

акушер;

медсестра и врач скорой помощи;

сантехник;

инженер-механик;

инженер-строитель;

инженер-электрик;

механик систем кондиционирования и холода;

оператор call-центра;

программист (разные направления);

сварщик;

сельскохозяйственный рабочий;

социальный работник (уход за пожилыми людьми);

специалист в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма;

учёный, профессор университета;

учитель/воспитатель;

финансист и бухгалтер.

Сколько можно зарабатывать в Германии

В 2023 году средняя зарплата в Германии является одной из самых высоких в Европе. В стране созданы все условия для проживания и успешной карьеры: от инфраструктуры до социальной защиты. Специалист на средней должности, с неплохим образованием может рассчитывать в Германии примерно на 4 000 евро в месяц.

Работники с высшим образованием зарабатывают в среднем около 5 000 евро, а без образования – около 3 500 евро в месяц.

В стране строго следят за соблюдением трудового законодательства. В 2023 году минимальная зарплата в Германии составляет 12 евро в час. Это означает, что сотрудник, работающий полный рабочий день (8 часов), должен получать не менее 1 920 евро в месяц.

Отметим, кадровый кризис в Германии в прошлом году приобрел значительные масштабы. Работодатели в стране так и не смогли заполнить около 630 тысяч вакансий.