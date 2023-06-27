Вони відкривають нові шляхи для переїзду до Німеччини на роботу або для її пошуку не лише висококваліфікованим фахівцям із країн, що не входять до ЄС. Шукати вакансії та залишатися у країні зможуть навіть туристи. Про новий німецький закон – дізнайтеся далі.

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Туристам дозволять працювати та залишатися в країні

Іноземці, які приїдуть до Німеччини за туристичною візою, зможуть влаштуватись на роботу без зайвих формальностей. Це дозволить їм залишатися у країні. Таке нововведення є революційним.

До туристів застосовуватимуть умову – відповідна кваліфікація. Втім, вимоги до рівня кваліфікації помітно знижено. Так, отримані на батьківщині свідоцтва про ту чи іншу кваліфікацію тепер не обов'язково мають проходити тривалу процедуру визнання в Німеччині: аби людина мала щонайменше дворічний стаж роботи зі спеціальності. І, до речі, здобута на батьківщині спеціальність – не догма. Можна працювати в Німеччині і з іншого, головне, щоб людина вважалася кваліфікованим кадром.

Для в'їзду достатньо "карти шансів"

Кваліфіковані робітники зможуть приїхати до Німеччини навіть за умови, що роботу поки не знайшли. Для цього запроваджується "карта шансів". Жителі країн поза ЄС, які за системою балів вважаються перспективними кадрами, зможуть в'їхати до Німеччини та шукати роботу протягом року, підробляючи по 20 годин на тиждень. Потім карту можна буде продовжувати ще на 2 роки.

В системі балів будуть враховуватися спеціальність та стаж роботи, вік, потенціал членів сім'ї, володіння німецькою або англійською мовою, зв'язки з Німеччиною.

Для кваліфікованих працівників знизили вимоги

Для одержувачів Blue Card (посвідка на проживання для висококваліфікованих працівників) спростили умови: "поріг" зарплати знизили до 3 500 євро на місяць, підтвердження диплома допускається згодом. Також власники цих карт зможуть привозити з собою і дітей, і батьків похилого віку, якщо дохід дозволить їх утримувати.

У Німеччині прийняли закон для переїзду іноземців / Фото UnSplash

Для студентів вишів розширили можливості підробляти – це вважатиметься додатковою підставою для дозволу на проживання.

Чи вирішить новий закон проблему дефіциту кадрів у ФРН?

За даними німецького уряду, до кінця минулого року кількість вакансій у Німеччині досягла 1,98 мільйона. Особливо великий дефіцит кадрів у сфері охорони здоров'я та догляду за літніми людьми, у дитячих садках, у сфері послуг та ремісничої, на транспорті та на будівництвах.

Експерти дійшли висновку, що внутрішній потенціал Німеччини – шляхом повернення в трудове життя пенсіонерів та залучення жінок, що не працювали, – практично вичерпано. Терміново потрібен імпорт робочої сили з-за кордону. Частка трудових мігрантів у Німеччині з країн за межами ЄС становить нині лише 4%. Причина – бюрократичні перепони та недостатня привабливість німецького ринку праці.

За прогнозом уряду ФРН, чергова лібералізація імміграційного законодавства призведе до збільшення абсолютної кількості таких "заробітчан" на 60 тисяч осіб на рік. А потрібні Німеччині додатково 400 тисяч щорічно.