На біженців у ФРН чекає низка нових правил. Країна змінює підхід до економічної інтеграції переселенців з України. Відтепер основна увага має бути зосереджена на працевлаштуванні, а навчання відходить на другий план. Тому на тих, хто готовий виходити на роботу чекають великі поступки щодо знання німецької мови.

Читайте також У країні ЄС українцям не виплачують зарплату: як біженці захищають свої права

На роботу – за прискореним механізмом

Відтепер Федеральне міністерство праці та соціальних питань разом із центрами зайнятості будуть швидше влаштовувати українців на роботу.

Зараз у країні бракує фахівців, які розмовляють німецькою. Але на цей нюанс вирішили поки заплющити очі. Тому мовний бар'єр більше не буде перешкодою для залучення українських біженців до роботи. Для цього в Німеччині запускається ініціатива JobTurbo.

Основні принципи програми прискореного працевлаштування українців:

Вивчення мови на роботі. Раніше центри зайнятості направляли українців на мовні курси та фінансували вивчення на рівень В2 і вище. Тепер це завдання перекладається на роботодавців. Пріоритети змінились, тому знати мову на рівні В2, щоб вийти на роботу, більше не обов'язково. Розраховують, що українці опанують німецьку вже в робочому процесі.

Робота важливіша за курси. Раніше німецькі центри зайнятості були зацікавлені у підвищенні професійної кваліфікації українських біженців. Так хотіли покращити їхні шанси на ринку праці. Зараз пріоритетом є якнайшвидше працевлаштування біженців. Тому пошук вакансії починається одразу під час проходження курсу. Якщо з'являється пропозиція роботи, курс відкладається, переноситься на вільний час або припиняється.

Єдина вимога – фізичні можливості. За новим принципом, робота для українців повинна бути Zumutbar ("розумною"). Це означає, що лише проблеми зі здоров'ям можуть бути поважною причиною, щоб відмовитись від вакансії. Кваліфікація та вподобання працівника стають другорядними.

Регулярні зустрічі з Jobcenter. Українцям доведеться навідуватися до центру зайнятості кожні шість тижнів. Раніше консультаційні візити відбувалися раз на кілька місяців.

Нагадаємо, в Німеччині майже половина українських біженців працездатного віку мають вищу освіту, а третина – професійну кваліфікацію. Однак лише 19% з них працевлаштовані. Тому німецький уряд розпочав програму прискореної інтеграції українських біженців на ринок праці ФРН.

У Німеччині можуть скоротити виплати тим, хто не виходить на роботу

Українці в Німеччині отримують доволі високі виплати. Тому багато з них залишаються у країні, користуючись допомогою з безробіття без особливого бажання працевлаштовуватись. Але ситуація може змінитися.

Деякі німецькі політики вважають за потрібне зменшити виплати для тих біженців, які не хочуть виходити на роботу. Наприклад, голова фракції ХДС у Бундестазі Олександр Добриндт переконаний, що система виплат для українців є неправильною. Він наголошує, що багато з них надають перевагу соцвиплатам, а могли б працювати на німецьку економіку.

Тому для тих українців, які будуть ігнорувати візити до центру зайнятості й не старатися знайти роботу, виплати можуть зменшити на 30%.