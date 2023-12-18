Українські біженці підняли проблему невиплати обіцяних зарплат на зустрічі профспілок у Стокгольмі. Вони заявили, що роботодавці часто недоплачують українським працівникам у різних сферах.

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Українців ошукали роботодавці у Швеції

Минулого тижня понад 100 іноземних працівників шведських компаній зібралися на профспілкову зустріч. Близько третини учасників були українцями. Вони обговорили порушення умов оплати праці та трудову експлуатацію.

Світлана Потинг, одна з українок, приїхала до Швеції зі своїм сином після початку війни в Україні. Вдома жінка працювала юристом, а у Швеції знайшла роботу в страховій компанії. Світлана пропрацювала у Швеції кілька місяців, але її бос не виплатила працівниці повну зарплату. Тепер жінка хвилюється, що кошти вона не отримає.

Дуже важко, коли хочеш заробити на життя, а тебе відверто обманюють. Щомісяця чекаю зарплату, але належної суми не отримую. Я тут сама з сином, мені потрібні гроші, щоб купити їжу та заплатити за оренду. У мене немає підтримки,

– розповіла українка.

Багато з тих, хто приходить на профспілкові зустрічі, є будівельниками та прибиральниками, які працюють на шведські компанії. Найчастіше вони потребують допомоги, бо їх експлуатують роботодавці. Більшість із них скаржаться, що не отримують обіцяних окладів.

Ще одна українка Ніна Кричун мала роботу в кількох клінінгових компаніях у Швеції. Вона нарікає, що далеко не всі роботодавці виплачували їй повну зарплату.

Коли бачиш цю несправедливість, Швеція вже не виглядає такою привабливою,

– зізналась жінка.

Проблема стосується не лише українців, мігранти з інших країн також повідомляють, що їм не платять за деякі години, відпрацьовані у Швеції.

Українські біженці у Швеції просять владу країни змінити одне важливе правило. Вони хочуть отримувати номер соціального страхування нарівні зі шведами. Це має суттєво допомогти українцям облаштуватися у Швеції.

Не виплачують зарплату за кордоном: що робити

Раніше ми писали, як діяти, якщо не виплачують зарплату в Польщі. Найважливіший момент у тому, щоб не погоджуватися на нелегальну роботу. Адже тоді українцям дуже складно юридично довести свої права.

Трудовий договір потрібно укладати в письмовій формі. Всі пункти мають чітко регламентувати права та обов'язки як працівника, так і роботодавця. Уважно прочитайте всі пункти. Зверніть особливу увагу на оплату понаднормової праці.

Якщо роботодавець не виплачує зароблені кошти, потрібно звертатися до Державної інспекції праці в Польщі або до суду.