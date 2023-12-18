Беженцев в ФРГ ждет ряд новых правил. Страна меняет подход к экономической интеграции переселенцев из Украины. Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на трудоустройстве, а обучение отходит на второй план. Поэтому тех, кто готов выходить на работу ждут большие уступки по части немецкого языка.

Читайте также В стране ЕС украинцам не выплачивают зарплату: как беженцы защищают свои права

На работу – по ускоренному механизму

Теперь Федеральное министерство труда и социальных вопросов вместе с центрами занятости будут быстрее устраивать украинцев на работу.

Сейчас в стране не хватает специалистов, говорящих на немецком. Но на этот нюанс решили пока закрыть глаза. Поэтому языковой барьер больше не будет помехой для привлечения украинских беженцев к работе. Для этого в Германии запускается инициатива JobTurbo.

Основные принципы программы ускоренного трудоустройства украинцев:

Изучение языка на работе. Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали изучение до уровня В2 и выше. Теперь эта задача перекладывается на работодателей. Приоритеты изменились, поэтому знать язык на уровне В2, чтобы выйти на работу, больше не обязательно. Рассчитывают, что украинцы овладеют немецким уже в рабочем процессе.

Работа важнее курсов. Ранее немецкие центры занятости были заинтересованы в повышении профессиональной квалификации украинских беженцев. Так хотели улучшить их шансы на рынке труда. Сейчас приоритетом является скорейшее трудоустройство беженцев. Поэтому поиск вакансии начинается сразу при прохождении курса. Если появляется предложение по работе, курс откладывается, переносится на свободное время или прекращается.

Единственное требование – физические возможности. По новому принципу работа для украинцев должна быть Zumutbar ("умной"). Это означает, что только проблемы со здоровьем могут быть уважительной причиной отказа от вакансии. Квалификация и предпочтения работника становятся второстепенными.

Регулярные встречи с Jobcenter. Украинцам придется посещать центр занятости каждые шесть недель. Раньше консультационные визиты проходили раз в несколько месяцев.

Напомним, в Германии почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Однако только 19% из них трудоустроены. Поэтому немецкое правительство приступило к программе ускоренной интеграции украинских беженцев на рынок труда ФРГ.

В Германии могут сократить выплаты тем, кто не выходит на работу

Украинцы в Германии получают достаточно высокие выплаты. Поэтому многие из них остаются в стране, получая пособие по безработице без особого желания трудоустраиваться. Но ситуация может измениться.

Некоторые немецкие политики считают нужным уменьшить выплаты для тех беженцев, которые не желают выходить на работу. Например, глава фракции ХДС в Бундестаге Александр Добриндт убежден, что система выплат для украинцев неправильна. Он отмечает, что многие из них предпочитают соцвыплаты, а могли бы работать на немецкую экономику.

Поэтому для украинцев, которые будут игнорировать визиты в центр занятости и не стараться найти работу, выплаты могут уменьшить на 30%.