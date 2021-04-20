Робота в Німеччині 2021: які спеціальності затребувані та яку зарплатню пропонують

Джерело:shoppingpl.com
Попри пандемію, Німеччина потребує великої кількості робочої сили та готова надати робочі місця іноземцям. У 2021 році потреба у працівниках для ремонтних та сезонних робіт є такою ж, як і до розпалу коронавірусу. Розповідаємо, яких вакансій на ринку праці зараз є найбільше та скільки Німеччина готова платити мігрантам.
Це питання досліджували компанії з пошуку і підбору персоналу Silverhand та Randstad. Списки професій з найбільшим попитом на ринку праці та середні рівні заробітних плат за перший квартал 2021 року сформовані на основі даних зазначених вище агенцій з працевлаштування.
Вас також може зацікавити Фінляндія готова прийняти працівників з України: коли та для яких робіт
За інформацією від компанії Silverhand, перелік найбільш потрібних професій у Німеччині виглядає так:
Німеччина потребує працівників для ремонтних робіт / Фото Unsplash
Компанія Randstad обчислювала середні рівні заробітних плат працівників у сумах за місяць. Її дані виглядають так:
Для заохочення спеціалістів, крім основної зарплати їм можуть нараховувати ще премії.Згідно з курсом валют НБУ, курс злотого до гривні становить 7,42 станом на 20 квітня 2021 року.
Сезонна праця
Сезонні роботи у Німеччині починаються зі збирання спаржі у березні. Після цього настають сезони ягід, овочів та фруктів. Цього року німецькі ферми потребують 300 тисяч іноземних працівників.Сезонному працівнику в Німеччині платять не за години роботи, а за кілограми зібраного врожаю.
Переговори між Німеччиною та Україною стосовно посередницької угоди про сезонних працівників, яка б дала право на легальне працевлаштування наших громадян, тільки почалися. Тож поки невідомо, чи зможуть українці заробляти у Німеччині під час сезонних робіт цього року.
Окрім фахівців ремонтної сфери та сезонних працівників, Німеччина зацікавлена в спеціалістах сфери інформаційних технологій та кібербезпеки. Найпотрібнішими зараз є розробники програмного забезпечення.
Німеччина потребуватиме сезонних працівників влітку / Фото Unsplash