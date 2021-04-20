Попри пандемію, Німеччина потребує великої кількості робочої сили та готова надати робочі місця іноземцям. У 2021 році потреба у працівниках для ремонтних та сезонних робіт є такою ж, як і до розпалу коронавірусу. Розповідаємо, яких вакансій на ринку праці зараз є найбільше та скільки Німеччина готова платити мігрантам.

Це питання досліджували компанії з пошуку і підбору персоналу Silverhand та Randstad. Списки професій з найбільшим попитом на ринку праці та середні рівні заробітних плат за перший квартал 2021 року сформовані на основі даних зазначених вище агенцій з працевлаштування.

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Яких спеціалістів потребує Німеччина

Дані Silverhand

За інформацією від компанії Silverhand, перелік найбільш потрібних професій у Німеччині виглядає так:

електрик на будівництво – готові платити 12,42-15,00 євро за годину (брутто);

на будівництво – готові платити (брутто); сантехнік – готові платити 11,50-14,50 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); зварювальник – готові платити 11,00-14,50 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); слюсар – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); тесляр на будівництво – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);

на будівництво – готові платити (брутто); лакувальник – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); автомеханік – готові платити 12,00-13,00 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); промисловий електрик – готові платити 12,40-15,00 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); оператор машин CNC – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);

– готові платити (брутто); маляр на будівництво – готові платити 11,00-15,00 євро за годину (брутто).

Згідно з курсом валют НБУ, курс євро до гривні становить 33.70 станом на 20 квітня 2021 року.

Німеччина потребує працівників для ремонтних робіт / Фото Unsplash

Дані Randstad

Компанія Randstad обчислювала середні рівні заробітних плат працівників у сумах за місяць. Її дані виглядають так:

монтажник – готові платити 8-15 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); електрик – готові платити 8,5-15 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); водій – готові платити 7-14 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); сантехнік – готові платити 8-15 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); маляр – готові платити 8-16 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); тесляр – готові платити 8-16 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); столяр – готові платити 8,5-16 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); працівник на склад – готові платити 6-9,5 тисяч злотих на місяць (брутто);

– готові платити (брутто); покрівельник – готові платити 10-14 тисяч злотих на місяць (брутто).

Для заохочення спеціалістів, крім основної зарплати їм можуть нараховувати ще премії.

Згідно з курсом валют НБУ, курс злотого до гривні становить 7,42 станом на 20 квітня 2021 року.

Сезонна праця

Сезонні роботи у Німеччині починаються зі збирання спаржі у березні. Після цього настають сезони ягід, овочів та фруктів. Цього року німецькі ферми потребують 300 тисяч іноземних працівників.

Сезонному працівнику в Німеччині платять не за години роботи, а за кілограми зібраного врожаю.

Переговори між Німеччиною та Україною стосовно посередницької угоди про сезонних працівників, яка б дала право на легальне працевлаштування наших громадян, тільки почалися. Тож поки невідомо, чи зможуть українці заробляти у Німеччині під час сезонних робіт цього року.

Інше

Окрім фахівців ремонтної сфери та сезонних працівників, Німеччина зацікавлена в спеціалістах сфери інформаційних технологій та кібербезпеки. Найпотрібнішими зараз є розробники програмного забезпечення.

Німеччина потребуватиме сезонних працівників влітку / Фото Unsplash