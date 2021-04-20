Робота в Німеччині 2021: які спеціальності затребувані та яку зарплатню пропонують
Попри пандемію, Німеччина потребує великої кількості робочої сили та готова надати робочі місця іноземцям. У 2021 році потреба у працівниках для ремонтних та сезонних робіт є такою ж, як і до розпалу коронавірусу. Розповідаємо, яких вакансій на ринку праці зараз є найбільше та скільки Німеччина готова платити мігрантам.
Джерело:shoppingpl.com
Це питання досліджували компанії з пошуку і підбору персоналу Silverhand та Randstad. Списки професій з найбільшим попитом на ринку праці та середні рівні заробітних плат за перший квартал 2021 року сформовані на основі даних зазначених вище агенцій з працевлаштування.
Вас також може зацікавити Фінляндія готова прийняти працівників з України: коли та для яких робіт
Яких спеціалістів потребує Німеччина
Дані Silverhand
За інформацією від компанії Silverhand, перелік найбільш потрібних професій у Німеччині виглядає так:
- електрик на будівництво – готові платити 12,42-15,00 євро за годину (брутто);
- сантехнік – готові платити 11,50-14,50 євро за годину (брутто);
- зварювальник – готові платити 11,00-14,50 євро за годину (брутто);
- слюсар – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);
- тесляр на будівництво – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);
- лакувальник – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);
- автомеханік – готові платити 12,00-13,00 євро за годину (брутто);
- промисловий електрик – готові платити 12,40-15,00 євро за годину (брутто);
- оператор машин CNC – готові платити 11,00-13,00 євро за годину (брутто);
- маляр на будівництво – готові платити 11,00-15,00 євро за годину (брутто).
Німеччина потребує працівників для ремонтних робіт / Фото Unsplash
Дані Randstad
Компанія Randstad обчислювала середні рівні заробітних плат працівників у сумах за місяць. Її дані виглядають так:
- монтажник – готові платити 8-15 тисяч злотих на місяць (брутто);
- електрик – готові платити 8,5-15 тисяч злотих на місяць (брутто);
- водій – готові платити 7-14 тисяч злотих на місяць (брутто);
- сантехнік – готові платити 8-15 тисяч злотих на місяць (брутто);
- маляр – готові платити 8-16 тисяч злотих на місяць (брутто);
- тесляр – готові платити 8-16 тисяч злотих на місяць (брутто);
- столяр – готові платити 8,5-16 тисяч злотих на місяць (брутто);
- працівник на склад – готові платити 6-9,5 тисяч злотих на місяць (брутто);
- покрівельник – готові платити 10-14 тисяч злотих на місяць (брутто).
Для заохочення спеціалістів, крім основної зарплати їм можуть нараховувати ще премії.
Сезонна праця
Сезонні роботи у Німеччині починаються зі збирання спаржі у березні. Після цього настають сезони ягід, овочів та фруктів. Цього року німецькі ферми потребують 300 тисяч іноземних працівників.
Переговори між Німеччиною та Україною стосовно посередницької угоди про сезонних працівників, яка б дала право на легальне працевлаштування наших громадян, тільки почалися. Тож поки невідомо, чи зможуть українці заробляти у Німеччині під час сезонних робіт цього року.
Інше
Окрім фахівців ремонтної сфери та сезонних працівників, Німеччина зацікавлена в спеціалістах сфери інформаційних технологій та кібербезпеки. Найпотрібнішими зараз є розробники програмного забезпечення.
Німеччина потребуватиме сезонних працівників влітку / Фото Unsplash
Поділитися новиною