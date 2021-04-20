Работа в Германии 2021: какие специальности востребованы и какую зарплату предлагают
Несмотря на пандемию, Германия требует большого количества рабочей силы и готова предоставить рабочие места иностранцам. В 2021 году потребность в работниках для ремонтных и сезонных работ является такой же, как и до разгара коронавируса. Рассказываем, каких вакансий на рынке труда сейчас больше и сколько Германия готова платить мигрантам.
Источник:shoppingpl.com
Этот вопрос исследовали компании по поиску и подбору персонала Silverhand и Randstad. Списки профессий с наибольшим спросом на рынке труда и средние уровни заработных плат за первый квартал 2021 года сформированы на основе данных этих агентств по трудоустройству.
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Каких специалистов ждут в Германии
Данные Silverhand
По информации от компании Silverhand, список наиболее востребованных профессий в Германии выглядит так:
- электрик на строительство – готовы платить 12,42-15,00 евро в час (брутто);
- сантехник – готовы платить 11,50-14,50 евро в час (брутто);
- сварщик – готовы платить 11,00-14,50 евро в час (брутто);
- слесарь – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);
- плотник на строительство – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);
- лакировщик – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);
- автомеханик – готовы платить 12,00-13,00 евро в час (брутто);
- промышленный электрик – готовы платить 12,40-15,00 евро в час (брутто);
- оператор машин CNC – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);
- маляр на строительство - готовы платить 11,00-15,00 евро в час (брутто).
Германия нуждается в работниках для ремонтных работ / Фото Unsplash
Данные Randstad
Компания Randstad вычисляла средние уровни заработных плат работников в суммах за месяц. Данные выглядят так:
- монтажник – готовы платить 8-15 тысяч злотых в месяц (брутто)
- электрик – готовы платить 8,5-15 тысяч злотых в месяц (брутто)
- водитель – готовы платить 7-14 тысяч злотых в месяц (брутто)
- сантехник – готовы платить 8-15 тысяч злотых в месяц (брутто)
- маляр – готовы платить 8-16 тысяч злотых в месяц (брутто)
- плотник – готовы платить 8-16 тысяч злотых в месяц (брутто)
- столяр – готовы платить 8,5-16 тысяч злотых в месяц (брутто)
- работник на склад – готовы платить 6-9,5 тысяч злотых в месяц (брутто)
- кровельщик – готовы платить 10-14 тысяч злотых в месяц (брутто).
Для поощрения специалистов, помимо основной зарплаты им могут начислять еще и премии.
Сезонная работа
Сезонные работы в Германии начинаются со сбора спаржи в марте. После этого наступают сезоны ягод, овощей и фруктов. В этом году немецкие фермы нуждаются в 300 тысяч иностранных работниках.
Переговоры между Германией и Украиной относительно посреднического соглашения о сезонных работниках, которое дала би право на легальное трудоустройство наших граждан, только начались. Поэтому пока неизвестно, смогут ли украинцы зарабатывать в Германии во время сезонных работ в этом году.
Другое
Кроме специалистов ремонтной сферы и сезонных работников, Германия заинтересована в специалистах сферы информационных технологий и кибербезопасности. Самыми востребованными сейчас являются разработчики программного обеспечения.
Германия нуждается в сезонных работников летом / Фото Unsplash
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