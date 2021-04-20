Несмотря на пандемию, Германия требует большого количества рабочей силы и готова предоставить рабочие места иностранцам. В 2021 году потребность в работниках для ремонтных и сезонных работ является такой же, как и до разгара коронавируса. Рассказываем, каких вакансий на рынке труда сейчас больше и сколько Германия готова платить мигрантам.

Этот вопрос исследовали компании по поиску и подбору персонала Silverhand и Randstad . Списки профессий с наибольшим спросом на рынке труда и средние уровни заработных плат за первый квартал 2021 года сформированы на основе данных этих агентств по трудоустройству.

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Каких специалистов ждут в Германии

Данные Silverhand

По информации от компании Silverhand, список наиболее востребованных профессий в Германии выглядит так:

электрик на строительство – готовы платить 12,42-15,00 евро в час (брутто);

– сантехник – готовы платить 11,50-14,50 евро в час (брутто);

– сварщик – готовы платить 11,00-14,50 евро в час (брутто);

– слесарь – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);

– плотник на строительство – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);

– лакировщик – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);

– автомеханик – готовы платить 12,00-13,00 евро в час (брутто);

– промышленный электрик – готовы платить 12,40-15,00 евро в час (брутто);

– оператор машин CNC – готовы платить 11,00-13,00 евро в час (брутто);

– маляр на строительство - готовы платить 11,00-15,00 евро в час (брутто).

По курсу валют НБУ, курс евро к гривне составляет 33.70 на 20 апреля 2021 года.

Германия нуждается в работниках для ремонтных работ / Фото Unsplash

Данные Randstad

Компания Randstad вычисляла средние уровни заработных плат работников в суммах за месяц. Д анные выглядят так:

монтажник – готовы платить 8-15 тысяч злотых в месяц (брутто)

– электрик – готовы платить 8,5-15 тысяч злотых в месяц (брутто)

– водитель – готовы платить 7-14 тысяч злотых в месяц (брутто)

– сантехник – готовы платить 8-15 тысяч злотых в месяц (брутто)

– маляр – готовы платить 8-16 тысяч злотых в месяц (брутто)

– плотник – готовы платить 8-16 тысяч злотых в месяц (брутто)

– столяр – готовы платить 8,5-16 тысяч злотых в месяц (брутто)

– работник на склад – готовы платить 6-9,5 тысяч злотых в месяц (брутто)

– кровельщик – готовы платить 10-14 тысяч злотых в месяц (брутто).

Для поощрения специалистов, помимо основной зарплаты им могут начислять еще и премии.

По курсу валют НБУ, курс злотого к гривне составляет 7,42 на 20 апреля 2021 года.

Сезонная работа

Сезонные работы в Германии начинаются со сбора спаржи в марте . После этого наступают сезоны ягод, овощей и фруктов. В этом году немецкие фермы нуждаются в 300 тысяч иностранных работниках.

Сезонным работникам в Германии платят не за часы работы, а за количество собранного урожая.

Переговоры между Германией и Украиной относительно посреднического соглашения о сезонных работниках, которое дала би право на легальное трудоустройство наших граждан, только начались. Поэтому пока неизвестно, смогут ли украинцы зарабатывать в Германии во время сезонных работ в этом году.

Другое

Кроме специалистов ремонтной сферы и сезонных работников, Германия заинтересована в специалистах сферы информационных технологий и кибербезопасности. Самыми востребованными сейчас являются разработчики программного обеспечения.