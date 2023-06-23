Робота в Литві: ким працюють українці та скільки заробляють

Служба зайнятості Литви інформує, що за трудовими договорами в країні працює 25 600 українців. Це більша частина від загальної кількості зареєстрованих біженців.

Влада та роботодавці Литви зацікавлені в тому, щоб інтегрувати українських біженців. Так країна планує вирішити проблему з браком робочих рук і заповнити місця, де не вистачає професіоналів. Міграційна платформа EWL дослідила литовський ринок праці. Які вакансії пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві – в матеріалі 24 Каналу.

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Популярні вакансії в Литві

Найчастіше роботу пропонують на підприємствах, де не потрібен досвід і спеціальний фах. Також тут не вимагають знання литовської мови. Це проста фізична робота. Найбільше бракує кадрів у сфері послуг, на будівництві та в торгівлі.

Приклади робіт, які пропонують українцям:

Виготовлення проводів та кабелів на заводах – зарплата від 750 євро на місяць;

– зарплата від 750 євро на місяць; Робота на м'ясних підприємствах – 680 – 850 євро;

– 680 – 850 євро; Помічник кухаря – 800 євро;

– 800 євро; Кухар – 1 100 – 1 500 євро;

– 1 100 – 1 500 євро; Робота у пральні – 700 євро;

– 700 євро; Висаджування дерев – 1 700 євро.

Литовська Служба зайнятості повідомляє, що зараз на її платформі зареєстровано 9 900 вакансій. На 2 600 позицій роботодавці готові взяти українців.

Зарплати в Литві

Мінімалка у країні вища за польську — 840 євро брутто (близько 34 000 гривень);

Середній оклад в Литві у 2022 році – 1 666 євро брутто (67 300 гривень).

Такі непогані зарплати приваблюють українців. За даними опитування Служби зайнятості країни, 34% біженців з України в майбутньому планують залишитися жити та працювати в Литві.

Працевлаштування в Литві, окрім непоганої зарплатні, має ще ряд переваг.

Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, пропонують безплатне харчування. Литва є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безплатно,

– розповідає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

Мовне питання

Працевлаштування на просту фізичну роботу не вимагає знання литовської мови. Але відсутність мовного бар'єра допоможе в майбутньому влаштуватись на краще місце. Тому влада Литви спонукає українців вивчати литовську мову.

Станом на березень у Литві зареєстровано близько